João Fonseca garantiu um novo aumento na sua premiação pela campanha em Roland Garros neste domingo (31), ao derrotar o norueguês Casper Ruud e avançar às quartas de final. Com o resultado, o número 1 do Brasil faturou 470 mil euros, o equivalente a R$ 2,77 milhões na cotação atual.

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O Grand Slam francês é um dos torneios que mais distribui pontos e premiação em dinheiro ao longo do circuito. Antes de Roland Garros, o carioca de 19 anos já havia ganhado US$ 655 mil (R$ 3,28 milhões) em prêmios neste ano. Em Paris, apenas as vitórias nas três primeiras rodadas — uma delas sobre o multicampeão Novak Djokovic, número 4 do mundo, na terceira rodada — já haviam assegurado ao tenista brasileiro uma bolada financeira maior que a do seu primeiro título de ATP. O valor concedido pela conquista do ATP 250 de Buenos Aires, em 2025, foi de US$ 100,160 mil (R$ 508 mil).

João Fonseca é o 10º brasileiro da história a alcançar as quartas de final em um Grand Slam. Ele se junta ao seleto grupo formado por Maria Esther Bueno, Lelé Fernandes, Bia Haddad, Guga Kuerten, Fernando Meligeni, André Sá, Thomaz Koch, Armando Vieira e Ronald Barnes.

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João Fonseca vence Ruud e vai às quartas em Roland Garros

João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

João Fonseca voltou a escrever um capítulo de glórias para o esporte brasileiro, agora sob a bênção do tricampeão Guga Kuerten, presente em um dos camarotes de Roland Garros. Dois dias após a maior vitória da carreira, contra o sérvio Novak Djokovic, o carioca, de 19 anos e 30º do mundo, alcançou o mais impressionante feito: inéditas quartas de final de um Grand Slam. A vítima da vez foi o incansável norueguês Casper Ruud (de 27 anos, 16º e ex-número 2 do ranking, duas vezes finalista em Paris), derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (8), 5/7 e 6/2, em 3h55m.

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