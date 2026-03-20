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La Liga organiza desfile e divulga uniformes para a 'rodada retrô' do campeonato

Competição fará campanha no mês de abril e envolve todos os clubes da primeira e segunda divisão

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 20/03/2026
10:38
Atualizado há 0 minutos
La Liga realiza rodada com camisas retrô
imagem cameraCamisa retrô do Villareal. (Foto: Divulgação)
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A La Liga realizará em abril a "rodada retrô" do campeonato, onde as equipes usarão uniformes com homenagem a designs clássicos do futebol de décadas passadas. As equipes divulgaram as primeiras imagens das camisas que serão usadas na data comemorativa e a liga organizou um desfile na Madri Fashion Week para exibir os modelos dos 42 clubes da primeira e segunda divisão da Espanha.

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Clubes como Sevilla, Mallorca, Valencia, Real Betis e Real Sociedad já divulgaram seus uniformes, além de outras equipes da segunda divisão espanhola. Entretanto, os três maiores da liga, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid ainda não publicaram imagens de como serão as suas camisas para a rodada retrô. Os jogos estão previstos para acontecer entre 10 e 13 de abril, que corresponde a 30ª rodada da Série A e 35ª rodada na Série B da Espanha.

Além dos uniformes, tudo o que está relacionado aos jogos receberão uma estética retrô, desde ações digitais para divulgação das partidas e comunicação da La Liga através das redes sociais, como também os placares nas transmissões dos jogos e até a logo que a liga espanhola usa, resgatando o símbolo colorido utilizado até a temporada 2022/2023. A campanha foi batizada de "42 Legados, 42 Maneiras de Vencer".

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Confira algumas fotos das camisas retrô da La Liga

La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Oviedo. (Foto: Divulgação)
La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Oviedo. (Foto: Divulgação)
La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Oviedo. (Foto: Divulgação)
La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Oviedo. (Foto: Divulgação)
La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Oviedo. (Foto: Divulgação)
La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Oviedo. (Foto: Divulgação)
La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Oviedo. (Foto: Divulgação)
La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Oviedo. (Foto: Divulgação)
La Liga realiza rodada com camisas retrô
Camisa retrô do Athletic Bilbao. (Foto: Divulgação)

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