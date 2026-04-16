Jornalista compara ídolo do Barcelona a Neymar: 'Quase foi campeão'

Após o empate do Santos, em casa, contra o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, Neymar é duramente criticado por jornalistas e torcedores. Lucas Pedrosa, comentarista da CazeTV, realiza uma comparação do camisa 10 do Peixão com Luís Suárez, ídolo do Barcelona.

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No último jogo, o meia do Santos teve dificuldades para influenciar a partida, pouco participou das ações ofensivas e não conseguiu evitar o revés santista, aumentando a pressão sobre seu desempenho e liderança dentro de campo.

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Pedrosa compara Neymar a Suárez e aponta diferenças de rendimento (Foto: Divulgação/CazeTV)

Neymar após retorno ou Suárez: qual teve mais impacto no Brasil?

Pedrosa utilizou o exemplo de Luis Suárez, ex-Barcelona, para reforçar seu ponto de vista. O comentarista relembrou o impacto imediato do uruguaio no Grêmio mesmo sem plenas condições físicas:

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- Se a gente pegar aqui outros jogadores de um nível pior do que o Neymar e que deitaram em times medianos... quer o maior deles? Suárez, pô! O Suárez sem joelho, aqui no futebol brasileiro, levou o Grêmio pra Libertadores. Quase foi campeão brasileiro - apontou o comentarista.

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Na sequência, o jornalista também minimizou uma possível diferença de elenco entre Grêmio e Santos, defendendo que o fator decisivo passa muito mais pelo protagonismo individual do que por uma disparidade coletiva:

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- Sem joelho! Sem joelho! E ah, vai comparar o time do Grêmio com o Santos? Pega lá o time do Grêmio, não tem nenhuma diferença assim abissal entre outros jogadores que são da mesma prateleira. Dá pra comparar, é isso que a comparação vale pra caramba - concluiu o jornalista.

As falas rapidamente repercutiram entre torcedores, dividindo opiniões. Enquanto parte do público concorda com a análise e vê no exemplo de Suárez um parâmetro válido, outros defendem que o contexto atual do Santos é mais complexo e exige mais do que apenas o brilho individual.

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