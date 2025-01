O Relatório Anual de Transferências produzido pela Fifa evidencia ainda mais a importância e o peso do Brasil dentro do Mercado da Bola mundial. O documento da entidade divulgado na quinta-feira (30) coloca o país como uma das grandes referências nas movimentações das janelas de transferências de 2024 e reforça o papel que o futebol nacional tem no fluxo de dinheiro de boa parte dos clubes ao redor do mundo.

Por mais que o ano passado tenha registrado uma queda no valor de transferências em comparação com 2023, o período seguiu a tendência de crescimento de cada vez mais jogadores passando pelo mercado da bola. Foram 8,59 bilhões de dólares movimentados no último ano contra 9,66 bilhões no período anterior. Entretanto, a temporada passada registrou 22.779 atletas trocando de clubes, contra 21.821 em 2023.

Desse total de jogadores, 2.350 transferências são de atletas brasileiros, o que coloca o país com mais representantes entre compras, vendas ou empréstimos ao redor do mundo. A quantidade é quase o dobro para a Argentina, segunda colocada nesta estatística, com 1.217 atletas envolvidos em negociações. Reino Unido (1.078 atletas), França (1.052) e Nigéria (954) fecham o top cinco.

Estêvão, do Palmeiras, está entre as principais contratações do futebol. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Altos valores investidos

Por ter a maior quantidade de jogadores envolvidos em transferências, o Brasil se torna a nação que mais movimentou dinheiro entre clubes do mundo inteiro. A Fifa calcula que jogadores brasileiros foram responsáveis por 1,19 bilhão de dólares em transferências durante o ano de 2024. O país é o único a atingir a marca do bilhão e o top cinco conta, mais uma vez, com a presença da Argentina.

Países que mais movimentaram dinheiro em transferências em 2024 (em dólares):

Brasil - 1,19 bilhão

França - 926,9 milhões

Portugal - 620,5 milhões

Argentina - 605,5 milhões

Espanha - 500,8 milhões

Entretanto, esse número não significa que cubes brasileiros foram os que mais receberam por essas negociações. É de esperar que ligas mais ricas tenham mais sucesso quando se fala no dinheiro gerado por essas vendas, já que os atletas tendem a ser mais valorizados e mais caros para o mercado.

Nesse quesito, a Inglaterra lidera a lista, o país que abriga a Premier League, liga que mais movimenta dinheiro no mundo. O clubes ingleses faturaram 1,34 bilhão de dólares em vendas durante o ano de 2024. Depois, foram os times da França os que mais ganharam dinheiro nas transferências, com 868,4 milhões de dólares recebidos. Confira o top cinco abaixo, que tem o Brasil como integrante.

Países que mais receberam dinheiro com transferências em 2024 (em dólares):

Inglaterra - 1,34 bilhão

França - 868,4 milhões

Portugal - 671,8 milhões

Espanha - 651 milhões

Brasil - 591,5 milhões

O brasileiro Savinho foi negociado com um time inglês e rendeu dinheiro a um clube espanhol (Foto: Divulgação / Manchester City)

Parceria Brasil e Portugal

A proximidade linguística entre Brasil de Portugal construiu uma ponte histórica de bom relacionamento entre clubes dos dois países. Mais próximo da Europa, Portugal é o destino da maioria dos atletas brasileiros. Por mais que não seja a melhor liga e nem tenha o nível técnico de outras gigantes do continente, é um abrir de portas para atletas que querem tentar a carreira profissional.

Em seu relatório, a Fifa destaca que o principal parceiro comercial do Brasil na venda de jogadores é Portugal. No total, foram 262 transferências saindo de solo brasileiro para a Europa e outras 223 chegadas ao país. A única parceria de países que não envolve europeus no mercado da bola é entre Argentina e Chile, responsáveis por 100 transferências ao longo de 2024.

Mercado da Bola no futebol feminino

O horizonte positivo do mercado de transferências brasileiro também se estende para a modalidade feminina. O país que mais movimentou jogadoras foi justamente os Estados Unidos, com 246 transações, mas o Brasil vem logo depois, com 121 jogadoras. A terceira posição é o Reino Unido, com 104.

Por outro lado, as brasileiras são as jogadoras que mais movimentam dinheiro nessas trocas e foram as mais procuradas pelos clubes ao redor do mundo, totalizando 1,9 milhão de dólares.

A venda da atacante brasileira Priscila, ex-Internacional, se tornou a terceira maior da história do futebol. A medalhista olímpica pela Seleção Feminina em Paris 2024 foi negociada pelo Colorado com o América do México por R$ 2,8 milhões e ultrapassou a venda de Tarciane, zagueira que atuava no Corinthians, que aconteceu no começo de 2024 para o Houston Dash, que pagou R$ 2,59 milhões.

A atacante Priscila deixou o Inter em setembro de 2024. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O curioso é que todas as cinco maiores contratações do futebol feminino mundial aconteceram em 2024. O ano ficou marcado pela quebra de recordes subsequentes de vendas históricas.

