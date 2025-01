Botafogo foi o time que mais gastou na América do Sul em 2024; veja ranking

Atual campeão da {Liberadores} e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi o time que mais investiu em contratações entre todas as equipes da América do Sul em 2024. Um relatório global produzido pela Fifa mostra que o alvinegro liderou a estatística e puxa uma fila de times brasileiros, que são maioria entre os mais gastadores nas janelas de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Veja ranking que mostra o impacto da inflação na valorização dos atletas

Dos dez times que estão no ranking destacado pela Fifa, nove são brasileiros. O único "intruso" é o River Plate, que aparece na quarta posição. Logo atrás do Botafogo, estão Cruzeiro e Flamengo. Os outros seis times do Brasileirão que aparecem na lista são (na ordem): Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo e Fluminense.

Thiago Almada foi mais uma contratação de peso do Botafogo em 2024. (Foto: Divulgação/Botafogo)

O domínio das equipes do Brasil na lista se deve às altas cifras envolvendo contratações das equipes. Obviamente, o país foi o que mais gastou entre os clubes do continente, com mais de R$ 2 bilhões investidos em contratações de atletas. Por outro lado, as vendas foram ainda maiores. Os clubes faturaram R$ 3,48 bilhões no ano passado.

continua após a publicidade

O segundo país a aparecer na lista é a Argentina. O país vizinho gastou R$ 706 milhões na compra de atletas e vendeu o equivalente a R$ 2 bilhões em ativos para o mercado internacional do futebol.

➡️ Neymar custaria R$ 1 bi em 2025; conheça ferramenta que calcula transferências históricas

Veja ranking na Europa

Segundo a Fifa, ao contabilizar as categorias masculino e feminino, o futebol mundial movimentou em vendas 8,59 bilhões de dólares em jogadores, o que corresponde a R$ 50,5 bilhões. O mercado com mais grana envolvida foi o inglês, que chegou a R$ 11 bilhões em vendas.

continua após a publicidade

Entretanto, o time que mais investiu não saiu da Premier League. O Paris Saint-Germain liderou o ranking dos clubes compradores na Europa, seguido do Manchester United, o Lyon, que é uma surpresa na lista, Bayern de Munique e, fechando o top cinco, o Brigthon, também da Inglaterra.

O time da segunda prateleira do futebol inglês superou outros gigantes como Chelsea e Barcelona para figurar entre as equipes mais gastadoras do Velho Continente.