Do drible à criação: Neymar volta ao Santos com nova função tática

O Santos terá Neymar como camisa 10 até metade do ano. Nesta quinta-feira (30), o jogador oficializou o seu retorno à Vila Belmiro após quase 12 anos. Aos 33 anos, o craque volta em uma nova fase ao Alvinegro Praiano.

Rápido e goleador

Entre 2009 e 2013, Neymar se destacou como um ponta muito habilidoso que era imbatível no mano a mano com o zagueiro e decisivo em arrancadas. Neste período, o atacante viveu a sua fase mais goleadora, com 136 gols.

Neymar pelo Santos:

225 jogos (203 titular)

136 gols

63 assistências

91 minutos para participar de gol

6 títulos

No Barcelona, clube que defendeu de 2013 a 2017, Neymar seguiu como goleador e fez companhia a Luis Suaréz e Lionel Messi em um trio ofensivo que ficou conhecido como MSN. O mapa de calor no clube catalão mostra sua tendência de atuar pelo lado esquerdo, assim como no Peixe. Durante a sua passagem, chama a atenção a quantidade de gols que marcou.

Neymar em ação pelo Peixe (Foto: Ivan Storti/Lancepress!)

Neymar pelo Barcelona:

186 jogos (173 titular)

105 gols

62 assistências

92 minutos para participar de gol

8 títulos

Jogador em ação pelo clube catalão (Foto: AFP)

Cerebral

No PSG, a partir de 2017, Neymar passou a ser mais participativo na criação de jogadas do que na finalização. Uma mostra disso foi o aumento no número de assistências e a baixa minutagem para participar de gols.

Neymar pelo PSG:

173 jogos (162 titular)

118 gols

70 assistências

77 minutos para participar de gol

13 títulos

No mapa de calor pelo PSG, Neymar já aparece como um jogador que cai pelo meio, colaborando com a criação de jogadas. O atleta também ganhou a característica de armar jogadas direto do campo de defesa.

Jogador se destacou pelo PSG (Foto: Anthony Wallace / AFP)

Nova tarefa de Neymar no Santos

Segundo informações do "Uol", Pedro Caixinha pretende utilizar o atleta como um meia armador, reduzindo suas responsabilidades defensivas para que ele se concentre no ataque, no qual terá a companhia de Guilherme e Tiquinho Soares.

— Temos muito claro onde ele vai jogar, temos claro como vai chegar. Ainda não tive a chance de falar com ele, não me foi apresentado. Teremos todo o gosto de falar com ele depois que estiver conosco. Não quero que ele saiba do que estou a dizer dessa forma. Estamos muito satisfeitos de receber um jogador como Neymar, vai dar dinâmicas diferentes para o nosso time — disse o treinador após a derrota do Santos para o São Bernardo por 3 a 1, nesta quarta-feira (29).