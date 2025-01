FPF altera possível reestreia de Neymar pelo Santos para o horário nobre

O Neymar voltou ao Santos. Nesta quinta-feira (30), o craque publicou um vídeo em suas redes sociais no qual comunicou oficialmente seu retorno ao clube que o revelou. O jogador deve fazer a sua estreia pelo Peixe no dia do seu aniversário de 33 anos, 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP. Pensando nisso, a Federação Paulista de Futebol (FPF) remarcou o horário da partida para às 21h35 (de Brasília).

O jogo no dia 5 de fevereiro será transmitido pela Record e pelo YouTube. A mudança visa levar o evento para o horário nobre do futebol, que antes teria São Paulo x Mirassol. O confronto do Tricolor, no Morumbis, foi antecipado para às 19h30 (de Brasília), antigo horário do duelo do Peixe, e será exibido via streaming.

Neymar está de volta ao Santos (Foto: Abner Dourado/AGIF)

A Record, detentora dos direitos da transmissão do Paulistão na televisão aberta, quer aproveitar o possível retorno de Neymar à Vila Belmiro para alavancar sua audiência. Nas transmissões dos clássicos entre Santos e Palmeiras e Corinthians e São Paulo, conseguiu ultrapassar a Globo e assumir a liderança no Ibope de São Paulo.

Retorno do craque

Neymar volta ao Santos após quase 12 anos. A última partida do jogador pelo Peixe foi em maio de 2013. Desde então, coleciona passagens por Barcelona, da Espanha, PSG, da França, e Al-Hilal, da Arábia Saudita. O vínculo do atacante com o Alvinegro Praiano terá duração até a metade desta temporada.

Antes da estreia oficial, Neymar deverá ser apresentado aos torcedores na sexta-feira (31). Um evento na Vila Belmiro, com apresentações musicais dos rappers santistas Mano Brown e Projota, terá a presença do atacante em sua primeira aparição oficial como reforço do Peixe.