Buscas por passagens para Santos crescem 200% com chegada de Neymar

A poucas horas de desembarcar no Brasil para assinar com o Santos, Neymar já gera um grande impacto também fora dos gramados. A mobilização de torcedores e fãs para acompanhar o craque extrapola a barreira das redes sociais e atinge o setor rodoviário do estado de São Paulo e regiões próximas. Desde a confirmação no Peixe, a busca por passagens de ônibus para a cidade de Santos disparou em 200%.

O levantamento foi feito pela empresa ClickBus, especializada no comércio de tickets rodoviários. A data mais buscada e responsável pelo aumento repentino é a véspera da data que pode marcar a reestreia de Neymar no clube, 4 de fevereiro. Considerando que sua apresentação oficial acontecerá nesta sexta-feira (31), há uma possibilidade do jogador já estrear na rodada seguinte do Paulistão, contra o Botafogo-SP.

As cidades que mais procuraram passagens até então, além da capital paulista, são Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A capital carioca fica distante cerca de 500 km, o que implica numa viagem de quase oito horas, em média, pela estrada. Já na capital de Minas, a distância é ainda maior. Uma viagem de quase 660 km, ou mais de nove horas e meia de trajeto até o litoral paulista.

Neymar na Vila Belmiro durante jogo do Santos em 2024. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A vinda do jogador para o futebol brasileiro já era ventilada há algum tempo e foi consumada nesta semana, após publicação nas redes sociais do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Nesta quinta-feira (30), o próprio Neymar publicou em seu perfil um vídeo de anúncio de sua volta ao alvinegro praiano.

- Galera, parece até que eu tô voltando no tempo. Tô aqui reunido com amigos e familiares, e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. Eu não vou aguentar esperar até amanhã, minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube - afirmou o craque.

Após acertar sua rescisão com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira (27), o atacante iniciou os trâmites para retornar ao Brasil. Até esta quinta, Neymar aguardava a liberação de documentação. Após a conclusão, o jogador iniciou seu processo de retorno ao Brasil.

No sábado, 1º de fevereiro, o Santos entra em campo para enfrentar o São Paulo pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O confronto deve ter a presença do craque, que acompanhará das tribunas o Peixe em campo.