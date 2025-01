Gabigol deseja a Neymar: ‘Que seja feliz, menos contra o Cruzeiro’

Satisfeito por ter feito os primeiros gols com a camisa do Cruzeiro na goleada sobre o Itabirito por 4 a 1, nesta quinta-feira (30), no Independência, pelo Campeonato Mineiro, o atacante Gabigol comentou também sobre o retorno do ex-companheiro Neymar ao futebol brasileiro para defender novamente o Santos.

Gabigol afirmou que Neymar tem carinho pela Raposa e lembrou o jogo em que o atacante foi aplaudido pela torcida do Cruzeiro no Independência, após atuação fantástica do santista na goleada por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, em 3 de novembro de 2012:

- Teve um jogo aqui que a torcida do Cruzeiro bateu palma para ele. Sempre teve carinho enorme pelo Cruzeiro. A gente já conversou. Espero que seja muito feliz, menos contra o Cruzeiro - disse Gabigol, na zona mista do Independência.

Gabigol disse também que está feliz com o retorno de Neymar ao Santos:

- Estou muito feliz. Já esperava que isso iria acontecer. Sempre falo que ele é meu maior ídolo. A casa dele é o Brasil, é o Santos – comentou o atacante cruzeirense.

Apesar de terem sido revelados pelo Santos, Neymar e Gabigol só atuaram uma vez juntos pelo Peixe. Foi em maio de 2013, no empate por 0 a 0 com o Flamengo, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. A partida marcou a despedida de Neymar da equipe santista. Depois, ele jogaram juntos pela Seleção Brasileira.

Santos ainda não fez anúncio oficial do retorno de Neymar

O Santos fará o anúncio oficial da volta de Neymar na sexta-feira (31), após o atacante firmar o vínculo válido por seis meses. O jogador é esperado na Vila Belmiro para um evento de apresentação à torcida no estádio, além de uma coletiva de imprensa.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (30), Neymar confirmou o acerto com o Peixe, que será válido até a metade do ano. O atacante rescindiu seu vínculo com o Al-Hilal na segunda-feira, ficando livre no mercado para retornar ao Santos.