El Clásico: Travis Scott supera Taylor Swift e deve estampar camisa do Barcelona

O jornal catalão "Diari Ara" informou na manhã desta segunda-feira (14) que Travis Scott será o artista escolhido para estampar a camisa do Barcelona no próximo El Clásico, contra o Real Madrid, marcado para o dia 11 de maio. A novidade vai contra os rumores divulgados anteriormente pela rádio catalã "RAC 1", que apontavam Taylor Swift como a favorita para a ação. O nome do britânico Ed Sheeran também chegou a ser cogitado.

Por que Travis Scott estará na camisa do Barcelona?

A iniciativa faz parte da parceria entre o Barcelona e o Spotify, patrocinador principal do clube desde 2022. A cada edição do clássico espanhol, a plataforma de streaming tem promovido artistas de renome mundial estampando seus logos ou álbuns nas camisas do time catalão. Depois de nomes como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G e Coldplay, será a vez do rapper de Travis Scott assumir o espaço nobre no uniforme.

No último El Clásico disputado em La Liga, a estampa na camisa do Barcelona foi em homenagem ao último álbum da banda Coldplay "Moon Music" (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Com mais de 68 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Travis Scott é hoje um dos artistas mais populares dos Estados Unidos e deve ser o sexto artista a participar dessa colaboração especial com o Barcelona.

O duelo contra o Real Madrid acontecerá no Estadi Olímpic Lluís Companys, no dia 11 de maio, e valerá pela 35ª rodada de La Liga. A expectativa é de que a presença do nome de Travis Scott dê sorte ao time, como ocorreu nos clássicos anteriores com Rosalía e Coldplay — nas duas ocasiões, o Barça saiu vitorioso.

Conexão de Travis Scott com Barcelona

O artista texano já demonstrou certa afinidade com a cultura catalã. Em 2023, durante o lançamento do álbum "Utopia", o artista gravou o videoclipe da faixa "SIRENS" em Tarragona, com a participação dos tradicionais Castellers — grupos que formam torres humanas. O registro envolveu os Castellers de Vilafranca e outras colles locais, marcando uma rara e curiosa conexão entre o rapper e a região.