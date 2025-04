Titular do Barcelona desfalca na Champions e vira dúvida para final da Copa do Rei

Titular do Barcelona, Alejandro Balde teve uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda confirmada pelo clube. Com isso, o atleta desfalca a equipe de Hansi-Flick no jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Dortmund e vira dúvida para a final da Copa do Rei.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barcelona não deu previsão de retorno para o lateral-esquerdo, mas a imprensa espanhola calcula que o jogador deve ficar fora de combate por um período entre duas a três semanas. A decisão da Copa do Rei contra o Real Madrid será realizada no dia 26 de abril, em Sevilha.

continua após a publicidade

Além de não enfrentar o Dortmund, Balde desfalca o Barcelona nos duelos contra Celta de Vigo e Mallorca, pela La Liga. O clube catalão não quer correr riscos e luta para contar com o jovem na final da Copa do Rei.

Nos próximos compromissos, Balde deve ser substituído por Gerard Martín, que entrou no decorrer da partida contra o Leganés. No confronto, o jogador foi substituído ainda na etapa inicial após uma dividida com Altimira.

continua após a publicidade

Números de Balde na temporada do Barcelona

Na atual temporada, Balde disputou 43 partidas, soma 10 assistências e tem um gol marcado na final da Supercopa da Espanha sobre o Real Madrid. O jovem de 21 anos é titular de forma indiscutível na equipe de Hansi-Flick.