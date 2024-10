Coldplay deu sorte mais uma vez ao Barcelona na goleada sobre o Real Madrid? Entenda

O logo utilizado na camisa foi inspirado no álbum mais recente do Coldplay, Moon Music, lançado no início deste mês. A parceria, que também aparecerá na camisa do time feminino, faz parte do contrato de patrocínio do time com a Spotify. O clube catalão e a gigante de streaming assinaram, em 2022, um acordo de patrocínio no valor de 55 milhões de euros por ano (cerca de R$ 339 milhões na cotação atual).