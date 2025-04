Hansi Flick, técnico do Barcelona, terá problemas na preparação para o duelo diante do Borussia Dortmund, pela Champions League, na terça-feira (15). O lateral-esquerdo Alejandro Balde sentiu dores no confronto com o Leganés, por La Liga, e foi substituído ainda na primeira etapa do confronto.

A possível contusão de Balde aconteceu aos 38 minutos da etapa inicial. Os Pepineros atacaram pelo lado direito com Altimira, e o defensor blaugrana tentou tomar a frente do lance em velocidade, mas acabou pisando involuntariamente no adversário. Mesmo assim, foi o próprio catalão quem permaneceu no chão com dores, e após atendimento médico, pediu substituição, na qual Gerard Martín entrou em seu lugar.

Após o jogo, os diagnósticos iniciais foram de uma contusão no bíceps femoral da coxa, que pode mantê-lo fora por cerca de três semanas. Nas próximas horas, o atleta deve fazer exames mais específicos para ter um laudo com maior exatidão. Flick, inclusive, foi pouco animador em seu veredito na coletiva pós-jogo.

Balde não estava se sentido bem, e tinha dores. Mas vamos ver o que os exames dirão amanhã - disse o alemão.

O duelo com o Borussia Dortmund acontecerá em três dias, o que leva a delegação espanhola a programar a viagem para a segunda-feira (14). Além da volta na Champions, cuja ida terminou em confortáveis 4 a 0 para o Barça, Alejandro preocupa também para a final da Copa do Rei, prevista para o dia 26 de abril, diante do grande rival Real Madrid.

Mesmo com a baixa de Balde por mais da metade do jogo, o Barcelona conseguiu deixar o Municipal de Butarque com os três pontos na bagagem. Já na segunda etapa, Jorge Sáenz anotou de carrinho, contra o próprio monumento, e cedeu o triunfo aos visitantes, que dispararam na ponta de La Liga. Agora, são 70 pontos, sete a mais em relação ao vice-líder Real, que ainda joga na rodada, em visita ao Alavés neste domingo (13), às 11h15 (de Brasília).