A camisa que o Barcelona usará no clássico com o Real Madrid, no dia 28 de outubro, mais uma vez se tornará uma peça icônica que está prestes a chamar a atenção mundial. O logotipo da língua com lábios dos Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood) substituirá a marca do Spotify no lendário uniforme do Barcelona, colocando a banda que tocou em palcos de diversos países no palco global da LaLiga.