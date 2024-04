Camisa edição limitada do Barcelona pode custar mais de R$16 mil

(Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 09:25 • Barcelona (ESP)

O Barcelona divulgou nesta segunda-feira (12), no site da loja oficial do clube, a abertura das vendas da camisa autografada pela cantora Karol G. A equipe feminina utilizará o uniforme neste sábado (13) e o masculino no El Clásico, os valores da camisa chegam a 2.999,99 euros (aproximadamente R$ 16 mil na cotação atual).

A Karol G é a artista feminina de música latina mais escutada no mundo por quatro anos consecutivos no Spotify, por isso, a patrocinadora oficial da equipe catalã resolveu homenageá-la com o logotipo de coração de arame farpado, ícone da cantora.

Além da artista colombiana, diversos jogadores do Barça posaram no instagram oficial do clube em forma de divulgação da camisa de edição limitada, ela estará disponível para compra na loja oficial do Barcelona na sexta-feira, 12 de abril às 5h (de Brasília). Serão 1.899 camisas exclusivas, mesmo número do ano de fundação do clube.