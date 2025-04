Relacionada para a partida contra o Atlético de Madrid na manhã deste domingo, a jogadora Mapi León, do Barcelona, foi impedida de entrar em campo minutos antes de a bola rolar. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) puniu a zagueira do Barça por ter tocado nas partes íntimas de Daniela Caracas, do Espanyol, durante partida de La Liga em fevereiro.

O Barça recebeu a punição há alguns dias, segundo o jornal "Marca", porém só informou publicamente minutos antes do duelo da 25ª rodada. O clube tentou recorrer à decisão, porém o argumento foi rejeitado. Mapi León foi punida em duas partidas, e cumpriu parte da pena neste domingo, quando foi cortada do confronto.

O anúncio da punição foi feito pelo Barcelona nas redes sociais após divulgar a escalação para enfrentar o Atlético de Madrid. A zagueira, que é uma das principais peças da equipe, também será baixa contra o Sevilla, na quarta-feira, pela 26ª rodada de La Liga.

Relembre o caso de assédio

No dia 9 de fevereiro, pela Liga F, a primeira divisão do futebol espanhol, a zagueira do Barcelona Mapi León foi acusada de assédio sexual ao tocar as partes íntimas da zagueira Daniela Caracas, do Espanyol. Embora o árbitro da partida não tenha sinalizado no momento do ocorrido, o lance foi flagrado pelas câmeras da cobertura de transmissão e veio à tona após o apito final.

Ainda aos 15 minutos do primeiro tempo, o Barça tinha uma bola aérea ofensiva, e subiu ao ataque com as atletas de maior estatura. Mapi León, zagueira da equipe, reebeu a aproximação da marcação de Daniela Caracas, que lhe deu uma leve trombada. Mapi, em resposta, usou os dedos da mão direita para tocar as partes íntimas da adversária, e questionou se ela tinha o órgão genital masculino.

As imagens do ato obsceno rapidamente foram notadas por quem acompanhava o jogo, e tomaram uma proporção grande no país, com o apontamento de assédio sexual e moral. A diretoria do Espanyol emitiu um comunicado repudiando a ação de León, e disponibilizou os serviços integrados à instituição caso haja desejo de Caracas em seguir com medidas legais.

