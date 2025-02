Brasileirão 2025 só terá dois times sem uma bet como patrocinadora master

Responsáveis pelos maiores investimentos em patrocínios de clubes do futebol brasileiro na atualidade, as casas de aposta representam 95% dos patrocinadores masters das equipes que integram a Série A do Brasileirão 2025. Dos 38 clubes presentes na elite do futebol nacional, 36 estampam uma bet como principal parceira comercial em seus uniformes.

O iminente anúncio do acordo entre Grêmio e Internacional com a Alfa.bet para assumir o lugar do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conhecido como Banrisul, aumentou ainda mais a lista dos times patrocinados por empresas do ramo de apostas. Os rivais devem estrear a marca da empresa em suas camisas no Gre-Nal 444, que será disputado na noite deste sábado, na Arena do Grêmio, pelo estadual.

Além dos dois times, o Palmeiras deixou de ser patrocinado pela Crefisa, empresa do ramo financeiro da presidente palmeirense Leila Pereira, e assinou com a Sporting Bet, somando-se aos clubes que entraram no mercado das casas de aposta em suas camisas.

O Bahia assinou com a Viva Sorte.bet depois de romper com a Esportes da Sorte. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

As exceções

Considerando os patrocínios atualizados da dupla de Porto Alegre, apenas o RB Bragantino e o Mirassol não têm bets como parceiro master. Entretanto, os dois casos possuem ressalvas importantes. No caso do time do interior paulista, o motivo já é conhecido.

Comprado pelo grupo Red Bull, empresa de energéticos, o Massa Bruta não estampa nenhuma marca além da empresa dona de sua SAF no espaço central do seu uniforme. Porém, nas mangas, a casa de apostas Betstat marca presença, sendo a única patrocinadora na camisa da equipe paulista.

No Mirassol, a empresa de bebidas Poty é quem assume o papel de principal parceira comercial. O Leão Caipira exibe a marca Guaraná Poty no centro de sua camisa. Vale ressaltar, porém, que há uma casa de apostas presente na parte frontal, ocupando uma espécie de segundo posto mais importante no manto do Mirassol. A 7KBet, que já patrocina o Vitória na Série A, exibe sua logo logo abaixo do Poty, o que dá destaque para a empresa também.

Corinthians e Palmeiras são patrocinados por casas de aposta. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja a divisão de patrocinadores masters dos times do Brasileirão 2025

Entre todos os clubes que disputarão o Brasileirão deste ano, alguns dividem o mesmo patrocínio de casa de apostas. Isso acontece em quatro casos diferentes. O máximo que uma bet consegue reunir de clubes na Série A, hoje, são duas equipes.

A Esportes da Sorte dominava o cenário e tinha quatro clubes na primeira divisão do ano passado, perdeu acordos por conta dos imbróglios judiciais envolvendo sua licença para atuar no Brasil e hoje mantém apenas Ceará e Corinthians. O time paulista, aliás, com participação importante no investimento em contratação do meia holandês Memphis Depay.

Outra marca que aparece duas vezes é a Superbet, patrocinadora de Fluminense e São Paulo desde a temporada passada. No caso do Tricolor do Morumbi, a empresa também investiu na transferência de um atleta, o meia Oscar, contratado neste ano. A Betfair fechou com Cruzeiro e Vasco e também aparece duas vezes no campeonato.

Yuri Romão, presidente do Sport, e João Studart, CEO da NSX Brasil, assinam contrato e apresentam nova camisa do clube. (Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife)

A última dupla é justamente Grêmio e Internacional, que fecharam com a Alfa.bet. A marca KTO, também de apostas esportivas, esteve perto de acordo com os rivais gaúchos, mas não concluiu o negócio.

Algumas marcas estão estreando em times da Série A nesta temporada, como a Viva Sorte.bet, que fechou com o Bahia após o rompimento com a Esportes da Sorte, a Cassino Bet com o Fortaleza, Sporting Bet, no Palmeiras, e a H2 Bet, que patrocina o Atlético Mineiro.

