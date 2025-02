Sorteio da Copa do Brasil 2025: veja como ficaram as chaves e os confrontos

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil aconteceu nesta sexta-feira (7), às 15h (de Brasília), em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesta fase, 80 clubes do país conheceram seus primeiros adversários na competição. Os times entrarão em campo nas semanas dos dias 22 e 29 de fevereiro. Entre eles, gigantes da Série A nacional, como Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco.

Confira os principais confrontos

ASA-AL x Atlético-GO

União Rondonópolis-MT x Vasco da Gama

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Ceilândia-DF x Coritiba

Porto Velho-RO x Cuiabá

Maringá-PR x Juventude-RS

São Raimundo x Grêmio

Maranhão x Vitória

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Operário-MT x Criciúma

Cascavel-PR x América-MG

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Águia de Marába x Fluminense

Os clubes foram divididos em oito potes com base na colocação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os confrontos foram sorteados entre equipes dos grupos A x E, B x F, C x G e D x H.

Pote A: Atlético-MG, Athletico, Fluminense, Grêmio, América-MG, Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá. Pote E: Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, FC Cascavel, Pouso Alegre, ASA, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá.

Pote B: Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa. Pote F: Sergipe, Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário VG, Tuna Luso, Operário-MS e Concórdia.

Pote C: Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Confiança, Ferroviário, Botafogo-PB e Amazonas. Pote G: Boavista, Parnahyba, Maracanã-CE, Santa Cruz-RN, GAS-RR, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Olaria, Portuguesa e Votuporanguense.

Pote D: América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Altos, Retrô, Caxias, Athletic. Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ. Pote H: Guarany de Bagé-RS, Jequié, Barcelona de Ilhéus, São Francisco-PA, Capital-DF, Independência-AC, União-TO, Dourados-MS, Barcelona-RO e Oratório-AP.

Vale lembrar que Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, que disputam a Libertadores deste ano, além de CRB (vice da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Santos (campeão da Série B) entram direto na 3ª fase da Copa do Brasil - o CRB ganhou a vaga porque o Fortaleza garantiu classificação na Libertadores via Brasileirão.

Regulamento

O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano em relação às últimas oito temporadas. Tanto a 1ª quanto a 2ª fases serão em jogo único, mas agora haverá decisão por pênaltis caso a partida termine empatada. Antes, a equipe de melhor ranking se classificava em caso de igualdade.

1ª fase: jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate. 2ª fase: jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate. 3ª fase adiante: confrontos definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, decisão nos pênaltis.

