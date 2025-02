O Bahia acertou a contratação de Kayky até o final da temporada 2025. O jogador pertence ao Manchester City, da Inglaterra, que pagará o salário do jogador integralmente. Ele chega por empréstimo sem custos, em reposição à saída de Biel, que se transferiu ao Sporting, do futebol português. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Kayky já defendeu o Esquadrão em 2023, quando participou de 28 jogos pelo clube, com quatro gols e cinco assistências. Na primeira passagem, o momento de maior destaque do jogador foi o gol marcado no clássico Ba-Vi, em duelo válido pelo Campeonato Baiano de 2023.

No entanto, Kayky sofreu uma lesão no ligamento do joelho em julho daquela temporada. Assim, ele voltou ao Manchester City no mesmo mês. Depois da passagem pelo Bahia, o jovem disputou sete partidas com Sparta Rotterdam, clube da primeira divisão do Campeonato Holandês.

Em 2021, Kayky foi revelado pelo Fluminense, após o título do Campeonato Brasileiro sub-17 no ano anterior. O ponta subiu aos profissionais e atuou em 37 partidas, com quatro gols e três assistências, em seis meses de clube.

O Manchester City adquiriu 80% dos direitos econômicos de Kayky por 10 milhões de euros fixos (cerca de R$ 66,5 milhões na cotação da época), com bônus de 1 milhão de euro. Pelo time profissional do time inglês, ele disputou apenas dois jogos.

