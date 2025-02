Cristiano Ronaldo diz que planeja ser ‘dono de vários clubes’

Poucos dias depois de completar 40 anos, o craque português Cristiano Ronaldo voltou a ganhar relevância na mídia ao falar dos seus planos para a carreira após sua aposentadoria. Mesmo sem estipular um prazo para se despedir dos gramados, o atacante já definiu o seu grande objetivo: ser dono de vários clubes de futebol. A declaração foi dada em entrevista ao "Canal 11", de Portugal.

Cristiano afirmou que, no momento, não se vê trabalhando em outra área do esporte que não seja como administrador de equipes. Para ele, não faz sentido investir na carreira de treinador de futebol ou outra área técnica.

- Ser dirigente de clube não faz sentido nenhum, porque, se tenho a possibilidade de ser dono, por que seria dirigente, diretor esportivo ou CEO? Esse é o meu sonho, tenho certeza de que vou realizar. Espero não ter apenas um clube, mas vários - declarou.

Cristiano Ronaldo tem valor de marca avaliado em 850 milhões de euros. (Foto: Reprodução/Twitter)

A carreira do jogador em clubes como o Real Madrid, Manchester United e, principalmente, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde Cristiano Ronaldo ganha o maior salário de sua longa carreira no futebol, permite o português a sonhar com grandes investimentos em clubes ao redor do mundo. Ainda não hpa um indicativo de quais sejam os alvos dos investimentos de CR7.

A renovação de contrato de Cristiano com o Al-Nassr, divulgada em janeiro deste ano, projeta que o atacante ganhará mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual). Inicialmente, o contrato iria até junho de 2025, mas o novo acordo estende a permanência por mais uma temporada.

Mensalmente, o custo do craque pelo clube saudita equivale a 16,6 milhões de euros (R$ 103 milhões). Por dia; a remuneração dele é de aproximadamente 547 mil euros (R$ 3,4 milhões) e, por hora, em torno de 22 mil euros (R$ 137 mil). CR7 é o jogador de futebol mais bem pago do mundo.

Em 2024, o português ganhou 274,5 milhões de euros com salários e patrocínios, segundo a revista Forbes, especializada em negócios. A Forbes também divulgou que atingiu 1 bilhão de dólares em ganhos acumulados ao longo da carreira. Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador do mundo a atingir essa marca.

Na data do seu aniversário, no dia 5 de fevereiro, o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) divulgou que o craque tem uma marca avaliada em 850 milhões de euros, cerca de R$ 5 bilhões na cotação mais recente.