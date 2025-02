Super Bowl impulsiona mercado publicitário e deve quebrar recordes de audiência

O Super Bowl LIX caminha para ser mais um marco histórico na televisão americana, tanto em audiência quanto em faturamento publicitário. No próximo domingo (9), Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam no Superdome, em Nova Orleans, em um evento que vai muito além do título da NFL, consolidando-se como um fenômeno comercial.

continua após a publicidade

➡️ NFL cresce 300% e consolida marca em ‘nova era’ da liga no Brasil

No total, cerca de 50 marcas exibirão comerciais durante a transmissão, com formatos que variam entre 15, 30 e 60 segundos de duração. De acordo com CNBC e Variety, mais de dez anúncios foram vendidos por US$ 8 milhões (R$ 46,4 milhões) cada, superando os US$ 7 milhões (R$ 40,6 milhões) cobrados na edição anterior.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fox, emissora responsável pela exibição exclusiva nos Estados Unidos, divulgou a venda de todos os espaços publicitários ainda em novembro do ano passado, com algumas revendas que permitiram subir o valor para alcançar novos recordes. Com isso, a receita comercial pode ultrapassar US$ 700 milhões (R$ 4 bilhões), superando os US$ 600 milhões (R$ 3,5 bilhões) arrecadados pela CBS na edição passada, conforme dados da Ad Week.

continua após a publicidade

“O público que curte a NFL é, em sua maioria, mais jovem, possui afinidade com o universo gamer e é adaptado ao novo estilo de consumir esporte, ou seja, são fãs que acompanham as partidas por meio da experiência multitelas. Para as empresas que trabalham com esse público-alvo, com certeza a liga norte-americana é uma ótima opção para publicidade. Porém, aquelas que querem apenas surfar a onda, sem ter um planejamento ou feeling com a marca, o valor pago, que não é barato, pode não trazer o retorno desejado. A publicidade na NFL é um grande ativo, sem dúvidas, mas precisa estar alinhada à estratégia da companhia para que faça sentido e para que não seja apenas um custo, mas sim um investimento”, pontua Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional que comercializa pacotes de viagem para jogos da NFL.

Para efeito de comparação, a final da NBA em 2024 arrecadou cerca de US$ 155 milhões (R$ 899 milhões) em cinco jogos, e a World Series - final da Liga Americana de Baseball, US$ 185 milhões (R$ 1,07 bilhão) no mesmo período. O Super Bowl, por sua vez, gerou sozinho US$ 650 milhões (R$ 3,77 bilhões) em apenas uma noite. Isso significa que, somente com a venda de anúncios, a final do futebol americano lucrou aproximadamente US$ 310 milhões (R$ 1,8 bilhão) a mais do que a soma das receitas de seus concorrentes.

continua após a publicidade

Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, analisa esse impacto: "A NFL se destaca de maneira expressiva no esporte americano, especialmente em comparação com outras ligas. A receita do Super Bowl, que em uma única noite supera em quase 90% o que ligas como a NBA e a MLB arrecadam em várias partidas de suas finais, evidencia o imenso alcance da liga e o valor que os anunciantes enxergam em sua audiência. Esse impacto direto com o público justifica os altos investimentos das marcas e solidifica a NFL como uma plataforma incomparável para publicidade", analisa Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co que atua nas áreas de Estratégia, Branding, Marketing e Desenvolvimento de Negócios.

Saquon Barkley do Philadelphia Eagles recebe a bola contra Isaiah McDuffie do Green Bay Packers durante partida contra o Green Bay Packers no estadio Arena Corinthians, pela primeira semana da NFL (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A audiência também deve alcançar novos patamares nesta edição. Em 2024, o Super Bowl reuniu 123,7 milhões de espectadores, registrando um aumento de quase nove milhões em relação ao ano anterior. Para este ano, a previsão é de um público recorde de 203,4 milhões de telespectadores.

Wagner Leitzke, líder de marketing digital da End to End, reforça o crescimento da audiência como um fator crucial para o sucesso do esporte: “O Super Bowl tem se mostrado um fenômeno de audiência, ultrapassando recordes e consolidando seu espaço entre os eventos esportivos de maior impacto no mundo. A cada ano, vemos um crescimento expressivo no número de telespectadores, o que indica um interesse contínuo e até crescente do público. A expectativa para 2025 é de que esses números se elevem ainda mais, reforçando a importância e o apelo global que a NFL possui atualmente”.