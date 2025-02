Ronaldo Fenômeno revela quanto ganhava no Cruzeiro

A Betfair lançou uma ferramenta que permite descobrir o atual valor de grandes ídolos do futebol mundial. Para ilustrar essa experiência, a ferramenta calculou todas as transferências do pentacampeão Ronaldo Fenômeno desde o início da sua carreira. Foi assim que Ronaldo surpreendeu ao revelar quanto recebia de salário na sua passagem pelo Cruzeiro como jogador.

Em uma época que ainda não era chamado de Fenômeno, o atacante falou sobre a sua primeira transação no futebol em 1993, entre São Cristóvão e Cruzeiro e relembrou o seu salário como juvenil no Cruzeiro e o aumento conquistado após a artilharia do Campeonato Mineiro em 1994.

- Na época eu ganhava R$1.000,00 e fui artilheiro do Mineiro. Daí o presidente César Masci me chamou na sede do clube e em forma de reconhecimento ele triplicou o meu salário para R$3.000,00, sendo que já tinham jogadores ganhando R$150 mil - destacou Ronaldo.

Utilizando a ferramenta para converter o salário de Ronaldo em 1994 para quanto valeria hoje, os R$1.000,00 dariam a ele hoje R$9.689,00, e o aumento ganhado após a artilharia do mineiro para R$3.000,00 seriam atualmente R$29.068,59.

Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro do Campeonato Mineiro de 1994 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

- A minha primeira transferência não foi grande, mas muito importante. A saída do São Cristóvão para o Cruzeiro foi muito marcante para mim. A negociação foi rápida e fácil. Comecei a jogar pelo clube mineiro e depois fui convocado para a Seleção Sub-16, joguei nos juniores e depois de seis meses já fui parar no profissional - concluiu Ronaldo.