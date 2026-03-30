Após cortes, Brasil perde valor de mercado antes de enfrentar a Croácia
Seleção enfrenta os croatas nesta terça-feira pelo últimos amistoso da Data Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
Após ser derrotado pela França por 2 a 1 na última semana, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (31) para enfrentar a Croácia pelo penúltimo amistoso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Entretanto, a equipe comandada por Carlo Ancelotti está repleta de desfalques e, após os cortes de atletas entre os dois jogos, o time perdeu valor de mercado e chega com menos "potência financeira" para o confronto de logo mais.
Com quatro atacantes, veja provável escalação da Seleção diante da Croácia
Seleção Brasileira
Ancelotti revela torcida pela Itália na repescagem, mas foca na Seleção Brasileira
Futebol Internacional
Mais um: Google é o novo patrocinador da Seleção Brasileira
Seleção Brasileira
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Entre os dois amistosos, a lista de Ancelotti sofreu com dois cortes e a chegada de um novo nome. O atacante Raphinha e o lateral Wesley deixaram a Seleção, ambos com lesão na parte posterior da coxa. Por outro lado, o zagueiro Vitor Reis foi chamado pelo treinador para integrar o elenco, mesmo que o setor da zaga não tenha sofrido uma baixa direta. Marquinhos ficou de fora do jogo contra a França, mas seguiu com o elenco nos Estados Unidos.
No total, a Seleção Brasileira saiu de 858,5 milhões de euros, em torno de R$ 5,16 bilhões, no valor de mercado para 778,5 milhões de euros, ou R$ 4,7 bilhões, atualmente. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores. Vale ressaltar que foi mantida a mesma cotação do euro para a conversão ser feita da maneira mais fiel.
Raphinha representa a maior baixa, já que o atacante vale 80 milhões de euros (R$ 483,76 milhões), enquanto Wesley tem valor de mercado de 40 milhões de euros (R$ 241,88 milhões). Ou seja, no total, os cortes representaram um elenco que "perdeu" 120 milhões de euros.
Além do balanço de saídas e chegadas no elenco, a variação numérica ainda leva em consideração a valorização do atacante Endrick, que saiu de 25 milhões de euros para 35 milhões de euros desde a última semana, devido a uma atualização feita pela pelo Transfermarkt.
Veja valor de mercado do Brasil atualizado
Elenco do Brasil
GOLEIROS
- Ederson – 13 milhões de euros (R$ 78,61 milhões)
- Hugo Souza – 11 milhões de euros (R$ 66,51 milhões)
- Bento – 9 milhões de euros (R$ 54,42 milhões)
DEFENSORES
- Bremer – 35 milhões de euros (R$ 211,64 milhões)
- Marquinhos – 30 milhões de euros (R$ 181,41 milhões)
- Roger Ibañez – 17 milhões de euros (R$ 102,79 milhões)
- Léo Pereira – 10 milhões de euros (R$ 60,47 milhões)
- Vitor Reis - 30 milhões de euros (R$ 181,41 milhões) 🆕
- Danilo – 2,5 milhões de euros (R$ 15,11 milhões)
- Kaiki – 12 milhões de euros (R$ 72,56 milhões)
- Douglas Santos – 8 milhões de euros (R$ 48,37 milhões)
MEIO-CAMPO
- Fabinho – 13 milhões de euros (R$ 78,61 milhões)
- Casemiro – 8 milhões de euros (R$ 48,37 milhões)
- Andrey Santos – 45 milhões de euros (R$ 272,11 milhões)
- Danilo – 24 milhões de euros (R$ 145,12 milhões)
- Gabriel Sara – 22 milhões de euros (R$ 133,03 milhões)
ATACANTES
- Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 907,05 milhões)
- Gabriel Martinelli – 45 milhões de euros (R$ 272,11 milhões)
- Luiz Henrique – 24 milhões de euros (R$ 145,12 milhões)
- João Pedro – 75 milhões de euros (R$ 453,52 milhões)
- Matheus Cunha – 70 milhões de euros (R$ 423,29 milhões)
- Igor Thiago – 50 milhões de euros (R$ 302,35 milhões)
- Rayan – 40 milhões de euros (R$ 241,88 milhões)
- Endrick – 35 milhões de euros (R$ 211,64 milhões) ⬆️
- Matéria
- Mais Notícias