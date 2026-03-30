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Após cortes, Brasil perde valor de mercado antes de enfrentar a Croácia

Seleção enfrenta os croatas nesta terça-feira pelo últimos amistoso da Data Fifa

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 30/03/2026
15:16
Seleção Brasileira titular no amistoso contra a França
imagem cameraSeleção Brasileira titular no amistoso contra a França (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)
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Após ser derrotado pela França por 2 a 1 na última semana, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (31) para enfrentar a Croácia pelo penúltimo amistoso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Entretanto, a equipe comandada por Carlo Ancelotti está repleta de desfalques e, após os cortes de atletas entre os dois jogos, o time perdeu valor de mercado e chega com menos "potência financeira" para o confronto de logo mais.

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Entre os dois amistosos, a lista de Ancelotti sofreu com dois cortes e a chegada de um novo nome. O atacante Raphinha e o lateral Wesley deixaram a Seleção, ambos com lesão na parte posterior da coxa. Por outro lado, o zagueiro Vitor Reis foi chamado pelo treinador para integrar o elenco, mesmo que o setor da zaga não tenha sofrido uma baixa direta. Marquinhos ficou de fora do jogo contra a França, mas seguiu com o elenco nos Estados Unidos.

No total, a Seleção Brasileira saiu de 858,5 milhões de euros, em torno de R$ 5,16 bilhões, no valor de mercado para 778,5 milhões de euros, ou R$ 4,7 bilhões, atualmente. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores. Vale ressaltar que foi mantida a mesma cotação do euro para a conversão ser feita da maneira mais fiel.

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Raphinha representa a maior baixa, já que o atacante vale 80 milhões de euros (R$ 483,76 milhões), enquanto Wesley tem valor de mercado de 40 milhões de euros (R$ 241,88 milhões). Ou seja, no total, os cortes representaram um elenco que "perdeu" 120 milhões de euros.

Além do balanço de saídas e chegadas no elenco, a variação numérica ainda leva em consideração a valorização do atacante Endrick, que saiu de 25 milhões de euros para 35 milhões de euros desde a última semana, devido a uma atualização feita pela pelo Transfermarkt.

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Raphinha em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)
Raphinha em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

Veja valor de mercado do Brasil atualizado

Elenco do Brasil

GOLEIROS

  • Ederson – 13 milhões de euros (R$ 78,61 milhões)
  • Hugo Souza – 11 milhões de euros (R$ 66,51 milhões)
  • Bento – 9 milhões de euros (R$ 54,42 milhões)

DEFENSORES

  • Bremer – 35 milhões de euros (R$ 211,64 milhões)
  • Marquinhos – 30 milhões de euros (R$ 181,41 milhões)
  • Roger Ibañez – 17 milhões de euros (R$ 102,79 milhões)
  • Léo Pereira – 10 milhões de euros (R$ 60,47 milhões)
  • Vitor Reis - 30 milhões de euros (R$ 181,41 milhões) 🆕
  • Danilo – 2,5 milhões de euros (R$ 15,11 milhões)
  • Kaiki – 12 milhões de euros (R$ 72,56 milhões)
  • Douglas Santos – 8 milhões de euros (R$ 48,37 milhões)

MEIO-CAMPO

  • Fabinho – 13 milhões de euros (R$ 78,61 milhões)
  • Casemiro – 8 milhões de euros (R$ 48,37 milhões)
  • Andrey Santos – 45 milhões de euros (R$ 272,11 milhões)
  • Danilo – 24 milhões de euros (R$ 145,12 milhões)
  • Gabriel Sara – 22 milhões de euros (R$ 133,03 milhões)

ATACANTES

  • Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 907,05 milhões)
  • Gabriel Martinelli – 45 milhões de euros (R$ 272,11 milhões)
  • Luiz Henrique – 24 milhões de euros (R$ 145,12 milhões)
  • João Pedro – 75 milhões de euros (R$ 453,52 milhões)
  • Matheus Cunha – 70 milhões de euros (R$ 423,29 milhões)
  • Igor Thiago – 50 milhões de euros (R$ 302,35 milhões)
  • Rayan – 40 milhões de euros (R$ 241,88 milhões)
  • Endrick – 35 milhões de euros (R$ 211,64 milhões) ⬆️

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