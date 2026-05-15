Botafogo em recuperação judicial: o que pode acontecer com o clube?

A Justiça do Rio de Janeiro aprovou na última quinta-feira (14) o pedido de recuperação judicial da SAF do Botafogo, que informou possuir R$ 1,286 bilhão em dívidas sujeitas ao processo. A decisão da 2ª Vara Empresarial da Capital inicia oficialmente a recuperação judicial da empresa e estabelece os próximos passos para a reorganização financeira do clube.

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O pedido foi deferido pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima. Com a decisão, a SAF passa a contar com um período de proteção judicial de 180 dias, conhecido como "stay period". Durante esse prazo, ficam suspensas execuções, bloqueios, penhoras e apreensões de bens ligados à empresa.

O que é a recuperação judicial?

A recuperação judicial é um mecanismo utilizado para evitar a falência de empresas em crise financeira. No futebol brasileiro, clubes como Cruzeiro, Coritiba e Vasco já recorreram ao modelo. O objetivo é renegociar dívidas com credores, alongar prazos de pagamento e reorganizar o fluxo financeiro.

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Segundo o Botafogo, a recuperação judicial foi adotada por causa do "grave cenário financeiro" da SAF, agravado por transfer bans aplicados pela Fifa, vencimentos antecipados de obrigações financeiras e restrições de caixa.

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Quais os próximos passos?

A partir de agora, a SAF alvinegra terá até 60 dias para apresentar um Plano de Recuperação Judicial. O documento precisará detalhar como pretende pagar os R$ 1,286 bilhão incluídos no processo, indicando prazos, descontos, parcelamentos e comprovação de viabilidade econômica.

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O passivo total da SAF do Botafogo supera R$ 2,5 bilhões. Parte das dívidas não entra na recuperação judicial e seguirá sendo cobrada separadamente. Depois da apresentação do plano, os credores precisarão votar a proposta. Caso a maioria aprove, a SAF passa a cumprir os termos negociados. Se houver rejeição, o processo pode evoluir para falência, cenário que ainda não ocorreu no futebol brasileiro.

A decisão também impede que atletas e fornecedores rescindam contratos ou interrompam serviços durante o período de blindagem judicial.

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Punições da Fifa ao Botafogo são afetadas?

Apesar da aprovação da recuperação judicial, as punições impostas anteriormente pela Fifa seguem válidas. O Botafogo acumula três transfer bans relacionados a dívidas pelas contratações de Rwan Cruz, junto ao Ludogorets, e Santi Rodríguez, junto ao New York City FC, além de débito com o Atlanta United FC.

No caso do Atlanta United, o clube ainda corre risco de perder seis pontos no Campeonato Brasileiro caso não quite cerca de 25 milhões de dólares em até 90 dias. Segundo a SAF, dívidas ligadas a transfer bans anteriores ao pedido de recuperação judicial não podem ser renegociadas dentro do processo e precisam ser pagas normalmente.

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