João Pedro entra na mira do Barcelona e pode render bolada ao Fluminense
Centroavante da Seleção mira vaga na Copa do Mundo
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O Fluminense pode receber uma quantia milionária de dinheiro nos próximos meses. Segundo a imprensa europeia, o cria de Xerém, João Pedro, entrou na mira Barcelona e João Pedro. Atualmente, o jogador defende o Chelsea e está na pré-lista de convocados para a Copa do Mundo.
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A possível transferência gira em torno de 100 milhões de euros (R$ 590 milhões). Como clube formador do jogador, o Fluminense teria direito a 2,5% do montante pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o que representaria cerca de 2,5 milhões de euros — aproximadamente R$ 14,7 milhões.
João Pedro atuou nas categorias de base do Flu entre os 12 e os 18 anos, antes de ser negociado com o Watford, da Inglaterra, em 2019. Na época, a transferência foi fechada por 11,5 milhões de euros.
Desde então, o atacante se transformou em uma das maiores fontes de receita em vendas indiretas de Xerém nos últimos anos. Além da venda inicial, o Fluminense também arrecadou com as transferências seguintes do jogador na Europa. Quando João Pedro deixou o Watford rumo ao Brighton, o clube carioca recebeu cerca de R$ 10 milhões entre mecanismo de solidariedade e percentual de mais-valia previsto em contrato. Já na ida ao Chelsea, em 2025, o Tricolor embolsou mais R$ 9,4 milhões.
Com todas as negociações acumuladas e os valores corrigidos monetariamente, João Pedro já gerou aproximadamente R$ 151,7 milhões aos cofres do Fluminense. Caso a transferência para o Barcelona seja confirmada, a cifra total pode ultrapassar R$ 166 milhões.
Hulk será apresentado neste sábado antes de Fluminense x São Paulo
O Fluminense prepara uma grande apresentação para Hulk neste sábado (16), antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até o momento.
O clube organizou uma série de ações especiais para receber o reforço. A programação inclui shows nos setores Sul e Leste do estádio, promoções para sócios-torcedores, ativações comerciais e experiências exclusivas para o público presente.
A diretoria também aproveita o momento para impulsionar a mobilização visando os jogos decisivos da Libertadores. Para os confrontos contra Bolívar e Deportivo La Guaira, o clube lançou a campanha "O Fluminense é a sua gente", com redução nos preços dos ingressos e facilidades para sócios levarem convidados ao Maracanã.
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