Com quatro atacantes, veja provável escalação da Seleção diante da Croácia

A Seleção Brasileira realizou no fim da manhã desta segunda-feira (30) o último treino antes do amistoso com a Croácia, que acontece nesta terça (31), em Orlando, a partir das 21h. Como de hábito, o técnico Carlo Ancelotti fechou a atividade e não antecipou a escalação, mas antes garantiu que a Seleção vai a campo com o mesmo sistema de jogo que vem atuando, com quatro atacantes.

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A derrota por 2 a 1 para a França, na quinta-feira (26), não abalou a convicção do treinador sobre como o Brasil deve se portar diante da Croácia.

— Vamos fazer algumas mudanças (no time), mas o sistema não vai mudar. Vai ser o mesmo sistema; mais que dizer quatro atacantes, eu diria com uma equipe que trabalha forte na frente —, declarou Ancelotti antes do treino desta segunda-feira.

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É certo, contudo, que a escalação da Seleção será diferente. Wesley e Raphinha, que iniciaram a partida diante dos franceses, foram cortados por lesão, o que fará o treinador escalar um novo lateral direito e um novo atacante. Danilo, do Flamengo, e Ibañez disputam a vaga pelo lado do campo. No ataque, Luiz Henrique deve ser o titular. Além deles, Danilo Santos, do Botafogo, pode ganhar uma vaga no meio-campo.

Diante da Croácia, Ancelotti irá contar também com o retorno de Marquinhos. O zagueiro, que não atuou diante da França porque sentiu dores no quadril logo no primeiro treino nos Estados Unidos, está recuperado.

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Assim, a provável escalação da Seleção para o jogo com os croatas deverá ter Ederson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Jr.

Danilo e João Pedro podem ganhar vagar na Seleção diante da Croácia (Foto: Guilherme Veiga/Pximages)

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