Vasco oficializa novo patrocinador para o uniforme; veja detalhes do acordo

O Vasco oficializou, nesta sexta-feira (15), a chegada de um novo parceiro comercial. A Facility Proteção Veicular passará a estampar sua marca na região traseira inferior do short da equipe profissional masculina. O contrato firmado entre as partes é válido até o fim de 2026.

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Facility Proteção Veicular é a nova patrocinadora do Vasco da Gama (Foto: Divulgação / Vasco)

A estreia do novo patrocinador já tem data marcada: será neste sábado, no duelo contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

— A parceria com a Facility Proteção Veicular representa mais um avanço no processo de fortalecimento e valorização das propriedades comerciais do Vasco da Gama. Trata-se de uma empresa consolidada, que passa a integrar um projeto estruturado de crescimento institucional e desenvolvimento sustentável do clube — afirmou Carlos Amodeo, CEO da Vasco SAF.

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Com a chegada da Facility, o Cruz-Maltino passa a ter cinco marcas estampadas em seu uniforme oficial. No entanto, o espaço mais valioso da camisa — o patrocínio máster — segue vago.

Recentemente, o clube viveu uma expectativa de fechamento com a SportingBet. O negócio, que era aguardado para o fim do último mês, acabou travando devido a divergências de valores e cláusulas contratuais entre a diretoria e a empresa. Até o momento, as negociações para o — espaço nobre — seguem em andamento nos bastidores da SAF.

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