Lionel Messi relembrou os anos de conquistas pelo Barcelona e destacou a relação do elenco com o futebol dentro e fora de campo. Em entrevista à agência EFE, nesta quinta-feira (22), em Oviedo, na Espanha, o argentino afirmou que o sucesso da equipe também estava ligado ao prazer de jogar e à convivência diária entre os jogadores. Atualmente no Inter Miami, o craque receberá nesta sexta-feira o Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026.

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— Tivemos a sorte de ganhar tudo e também pela maneira como fizemos isso, como gostávamos de jogar, de vencer e de conquistar coisas importantes. Mas, sobretudo, pela forma como aproveitávamos o dia a dia e os treinamentos. Nos divertíamos muito — afirmou Messi.

Ao recordar a passagem pelo clube catalão, o argentino também destacou a oportunidade de dividir o vestiário com nomes como Xavi, Iniesta e Puyol. Formado no Barcelona, o jogador construiu grande parte de sua carreira na equipe e mantém uma relação especial com a cidade, onde nasceram seus três filhos.

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Messi relembra conselhos do pai

Durante a entrevista, Messi também falou sobre os ensinamentos recebidos do pai, Jorge Messi, com quem costumava conversar sobre futebol depois de partidas e treinamentos. Entre os conselhos que marcaram sua trajetória, o atacante destacou a importância de continuar tentando, mesmo após cometer um erro.

— Que eu pegasse a bola e tentasse, desse certo ou errado, que não ficasse preso àquilo, porque sempre havia mais uma jogada — recordou.

O argentino contou que sempre teve o objetivo de se tornar jogador profissional, mas passou a enxergar a possibilidade de chegar ao time principal do Barcelona quando começou a atuar pela equipe B. Naquele período, já treinava com os profissionais e se aproximava de uma oportunidade no elenco principal.

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Copa do Mundo de 2022 foi a realização de um sonho

Entre os momentos mais marcantes da carreira, Messi destacou a conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A Argentina venceu a França na decisão, nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação.

O camisa 10 marcou dois gols na final e classificou os tentos como os mais importantes de sua trajetória, considerando o significado da partida e o contexto da decisão. Para o jogador, levantar a taça com a seleção argentina representou a realização de algo que ia além de um sonho.

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Ao falar sobre o legado que pretende deixar, Messi afirmou que gostaria de ser lembrado como um grande esportista, que lutou para alcançar seus objetivos. O argentino reconheceu que nem sempre conseguiu realizar tudo o que desejava, mas ressaltou que nunca deixou de tentar.

Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Argentino receberá prêmio na Espanha

A homenagem a Messi será realizada nesta sexta-feira (23), em Oviedo, na Espanha, durante a cerimônia do Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026. O jogador afirmou que considera um privilégio integrar a lista de atletas reconhecidos pela distinção.

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Entre os vencedores de edições anteriores estão a tenista Serena Williams, o espanhol Rafael Nadal, a jogadora de badminton Carolina Marín, o maratonista Eliud Kipchoge, a esquiadora Lindsey Vonn, os irmãos Pau e Marc Gasol e o ex-piloto Michael Schumacher.

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