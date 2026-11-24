A experiência de assistir a uma partida de futebol mudou não apenas dentro de campo, mas também diante das telas. Nos últimos dez anos, a LaLiga ampliou os recursos tecnológicos utilizados na produção e transmissão de seus jogos, com novas câmeras, ferramentas de análise e perspectivas que aproximam o torcedor da partida.

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A evolução foi impulsionada por investimentos em tecnologia e infraestrutura, além de mudanças nos padrões de produção audiovisual. Em referência ao Dia Mundial da Televisão, celebrado em 21 de novembro, a entidade espanhola destacou as principais transformações implementadas desde 2016.

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LaLiga amplia número de câmeras e ângulos nas transmissões

Um dos marcos dessa evolução foi a criação, em 2016, do Regulamento para a Transmissão Televisiva. A iniciativa estabeleceu novos padrões para a produção audiovisual das partidas e incentivou melhorias nos estádios, nas estruturas e nos protocolos técnicos.

Atualmente, uma transmissão padrão da LaLiga pode utilizar até 26 câmeras. Em jogos de maior repercussão, como o ElClásico, entre Real Madrid e Barcelona, esse número pode se aproximar de 40.

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Além da ampliação dos equipamentos, novas tecnologias passaram a oferecer imagens de ângulos pouco convencionais. A RefCam, por exemplo, permite acompanhar a partida sob o ponto de vista do árbitro. Já câmeras aéreas, Mini Drone e sistemas como o AGITO oferecem movimentos e perspectivas diferentes das captadas pelas posições tradicionais.

A produção também incorporou recursos como o Intel 360 Replay, que permite visualizar lances em diferentes ângulos, e gráficos de realidade aumentada. As ferramentas ampliam as possibilidades de análise e ajudam o público a compreender melhor os acontecimentos da partida.

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Bola conectada leva dados para as transmissões

A tecnologia também chegou à bola utilizada nas partidas. O sistema Connected Ball conta com um sensor capaz de registrar a posição do equipamento e o momento exato de cada toque.

Os dados podem ser utilizados na construção de gráficos, análises táticas e novos conteúdos audiovisuais. A tecnologia está presente em todas as partidas da LaLiga EA SPORTS e permite acrescentar informações à cobertura dos jogos.

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Segundo a entidade, ferramentas que inicialmente eram utilizadas em testes passaram a integrar a rotina de produção. Os recursos são aplicados tanto nas transmissões ao vivo quanto nos conteúdos disponibilizados posteriormente para emissoras e plataformas digitais.

Direitos audiovisuais sustentam investimentos e combate à pirataria

A modernização das transmissões também está ligada à importância econômica dos direitos audiovisuais para os clubes. De acordo com a LaLiga, essa receita representa a principal fonte de faturamento para mais de 80% das equipes da competição.

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Os recursos ajudam a financiar investimentos em infraestrutura, tecnologia e profissionais envolvidos na produção dos jogos. Por isso, a entidade considera o combate à pirataria uma medida importante para preservar o valor dos direitos de transmissão.

Além do impacto financeiro, a distribuição ilegal de conteúdo pode expor usuários a fraudes, tentativas de phishing e roubo de dados pessoais e bancários.

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A LaLiga defende a combinação de medidas tecnológicas e jurídicas, além da cooperação entre entidades e autoridades, para combater a prática e proteger os investimentos realizados na produção audiovisual.