LaLiga aposta em tecnologia para ampliar experiência nas transmissões de futebol
Regulamento criado em 2016 impulsionou mudanças na produção dos jogos, com novas câmeras, dados em tempo real e recursos de realidade aumentada
A experiência de assistir a uma partida de futebol mudou não apenas dentro de campo, mas também diante das telas. Nos últimos dez anos, a LaLiga ampliou os recursos tecnológicos utilizados na produção e transmissão de seus jogos, com novas câmeras, ferramentas de análise e perspectivas que aproximam o torcedor da partida.
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
A evolução foi impulsionada por investimentos em tecnologia e infraestrutura, além de mudanças nos padrões de produção audiovisual. Em referência ao Dia Mundial da Televisão, celebrado em 21 de novembro, a entidade espanhola destacou as principais transformações implementadas desde 2016.
LaLiga amplia número de câmeras e ângulos nas transmissões
Um dos marcos dessa evolução foi a criação, em 2016, do Regulamento para a Transmissão Televisiva. A iniciativa estabeleceu novos padrões para a produção audiovisual das partidas e incentivou melhorias nos estádios, nas estruturas e nos protocolos técnicos.
Atualmente, uma transmissão padrão da LaLiga pode utilizar até 26 câmeras. Em jogos de maior repercussão, como o ElClásico, entre Real Madrid e Barcelona, esse número pode se aproximar de 40.
Além da ampliação dos equipamentos, novas tecnologias passaram a oferecer imagens de ângulos pouco convencionais. A RefCam, por exemplo, permite acompanhar a partida sob o ponto de vista do árbitro. Já câmeras aéreas, Mini Drone e sistemas como o AGITO oferecem movimentos e perspectivas diferentes das captadas pelas posições tradicionais.
A produção também incorporou recursos como o Intel 360 Replay, que permite visualizar lances em diferentes ângulos, e gráficos de realidade aumentada. As ferramentas ampliam as possibilidades de análise e ajudam o público a compreender melhor os acontecimentos da partida.
Bola conectada leva dados para as transmissões
A tecnologia também chegou à bola utilizada nas partidas. O sistema Connected Ball conta com um sensor capaz de registrar a posição do equipamento e o momento exato de cada toque.
Os dados podem ser utilizados na construção de gráficos, análises táticas e novos conteúdos audiovisuais. A tecnologia está presente em todas as partidas da LaLiga EA SPORTS e permite acrescentar informações à cobertura dos jogos.
Segundo a entidade, ferramentas que inicialmente eram utilizadas em testes passaram a integrar a rotina de produção. Os recursos são aplicados tanto nas transmissões ao vivo quanto nos conteúdos disponibilizados posteriormente para emissoras e plataformas digitais.
Direitos audiovisuais sustentam investimentos e combate à pirataria
A modernização das transmissões também está ligada à importância econômica dos direitos audiovisuais para os clubes. De acordo com a LaLiga, essa receita representa a principal fonte de faturamento para mais de 80% das equipes da competição.
Os recursos ajudam a financiar investimentos em infraestrutura, tecnologia e profissionais envolvidos na produção dos jogos. Por isso, a entidade considera o combate à pirataria uma medida importante para preservar o valor dos direitos de transmissão.
Além do impacto financeiro, a distribuição ilegal de conteúdo pode expor usuários a fraudes, tentativas de phishing e roubo de dados pessoais e bancários.
A LaLiga defende a combinação de medidas tecnológicas e jurídicas, além da cooperação entre entidades e autoridades, para combater a prática e proteger os investimentos realizados na produção audiovisual.
Mais LANCE!
Premier League amplia domínio na Europa e transforma clubes médios em protagonistas
Com receitas bilionárias e conquistas continentais, Aston Villa, Crystal Palace e West Ham mostram a força financeira e esportiva do futebol inglês além do Big Six
Jornalista aconselha Manchester United a negociar saída de Bruno Fernandes
Alex Crook, do talkSPORT, defende venda do capitão português e cita outros nomes do elenco
Flick revela plano do Barcelona para jogar sem Lamine Yamal na Champions
Técnico ainda não definiu substituto do atacante e admite possibilidade de rodízio contra o Sabah
Como assistir aos jogos da Champions League na HBO Max?
Rodada terá 9 jogos nesta terça-feira (24)
Rafael Navarro dá assistência e St. Louis larga na frente nos playoffs da MLS
Brasileiro chega a 12 participações em gols em 13 jogos na vitória sobre o LAFC
Léo Linck brilha nos minutos finais, salva Estrela da Amadora e garante classificação na Taça de Portugal
Goleiro brasileiro fez defesa decisiva na vitória por 1 a 0 sobre o Portimonense
Olise compra briga por Musiala e aumenta tensão nos bastidores do Bayern
Francês apoia companheiro em meio a crise entre o meia e a diretoria do clube alemão
Luis Enrique se irrita com perguntas sobre lesões no PSG: 'Vamos chorar?'
Treinador espanhol pensa em soluções sem Doué e Kvaratschelia
Ancelotti avalia duelo com o Bayern e projeta futuro de Mbappé
Treinador busca primeira vitória com o Lille na Champions League
Copa América de 2028 nos Estados Unidos tem datas e formato definidos
Torneio será disputado entre 9 de junho e 9 de julho, com 16 seleções; seis vagas serão destinadas a equipes da Concacaf
CAS devolve título da Copa Africana a Senegal e reverte decisão que declarou Marrocos campeão
Corte Arbitral do Esporte anulou punição aplicada pela CAF após a final de 2025, quando os senegaleses deixaram o gramado em protesto contra a arbitragem
Ex-Palmeiras e companheiro de Endrick, Gabriel Vareta marca primeiro gol como profissional no futebol árabe
Zagueiro de 21 anos balançou as redes na goleada do Al-Wasl sobre o Tractor, pela Champions League Elite da Ásia
Feyenoord x Porto: onde assistir, horário e escalações
Feyenoord x Porto: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Manchester City x Napoli: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Napoli: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Borussia Dortmund: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
De Bruyne espera reencontro 'diferente' contra o Manchester City na Champions
Meia volta ao Etihad Stadium como rival dos ingleses junto ao Napoli
De protagonista a questionado: o início de temporada de Vini Jr. no Real Madrid
Brasileiro vive início irregular, admite falhas na preparação e terá nova chance como titular contra o PSV
Real Madrid x PSV Eindhoven: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x PSV Eindhoven: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (24/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo