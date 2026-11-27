Com Milene Domingues, FPF promove ação e entrega chuteiras a mais de 400 jogadoras da Copinha Feminina
Em parceria com a Centauro, iniciativa contemplou jogadoras de 20 clubes participantes da competição e contou com a presença da ex-jogadora Milene Domingues
Mais de 400 atletas que disputam a Copinha Feminina 2026 receberam chuteiras e outros equipamentos esportivos em uma ação realizada pela Centauro e pela Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta quinta-feira (26), em São Paulo. Ao todo, foram entregues 426 kits às jogadoras de equipes participantes do torneio.
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A iniciativa busca ampliar o acesso das atletas a equipamentos básicos para a prática do futebol, uma das barreiras ainda enfrentadas no desenvolvimento da modalidade feminina. A entrega aconteceu em uma loja da rede na Avenida Paulista e contou com a participação de Milene Domingues, ex-jogadora da Seleção Brasileira e referência do futebol feminino.
Além dos materiais esportivos, as atletas participaram de uma conversa com Milene, que compartilhou experiências da carreira e falou sobre os desafios e as oportunidades no esporte. O encontro também abriu espaço para a troca de ideias entre a ex-jogadora e as jovens que estão no início da trajetória profissional.
Copinha Feminina reúne 20 clubes
Disputada entre 24 de novembro e 12 de dezembro, em São Paulo, a Copinha Feminina chega à quarta edição em 2026. O torneio reúne equipes de 20 clubes de diferentes regiões do país e busca dar visibilidade a jovens talentos da modalidade.
A Centauro patrocina as competições femininas organizadas pela FPF desde 2022. A ação de entrega dos kits foi realizada dentro da parceria entre a empresa e a entidade.
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