Mais de 400 atletas que disputam a Copinha Feminina 2026 receberam chuteiras e outros equipamentos esportivos em uma ação realizada pela Centauro e pela Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta quinta-feira (26), em São Paulo. Ao todo, foram entregues 426 kits às jogadoras de equipes participantes do torneio.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A iniciativa busca ampliar o acesso das atletas a equipamentos básicos para a prática do futebol, uma das barreiras ainda enfrentadas no desenvolvimento da modalidade feminina. A entrega aconteceu em uma loja da rede na Avenida Paulista e contou com a participação de Milene Domingues, ex-jogadora da Seleção Brasileira e referência do futebol feminino.

continua após a publicidade

(Crédito: Ronaldo Barreto/Ag Paulistão)

Além dos materiais esportivos, as atletas participaram de uma conversa com Milene, que compartilhou experiências da carreira e falou sobre os desafios e as oportunidades no esporte. O encontro também abriu espaço para a troca de ideias entre a ex-jogadora e as jovens que estão no início da trajetória profissional.

Milene entrega bola à atleta (Crédito: Ronaldo Barreto/Ag Paulistão)

Copinha Feminina reúne 20 clubes

Disputada entre 24 de novembro e 12 de dezembro, em São Paulo, a Copinha Feminina chega à quarta edição em 2026. O torneio reúne equipes de 20 clubes de diferentes regiões do país e busca dar visibilidade a jovens talentos da modalidade.

continua após a publicidade

A Centauro patrocina as competições femininas organizadas pela FPF desde 2022. A ação de entrega dos kits foi realizada dentro da parceria entre a empresa e a entidade.