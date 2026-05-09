Rio2C terá palco com atletas renomados e executivos do esporte olímpico brasileiro

O Rio 2C terá pela segunda vez o palco SportsOn, que reúne grandes nomes do esporte olímpico brasileiro e executivos de diversas modalidades para debater as principais tendências, desafios e

novidades da indústria esportiva. O evento, que acontece dos dias 26 a 31 de maio na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, chega a sua oitava edição.

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O palco SportsOn terá programação a partir do segundo dia da Rio2C e estreia neste ano com o painel "Marca, emoção e experiência: a arquitetura do engajamento", que reúne Ivan Martinho, CEO da WSL, principal liga de surfe do mundo, e Antonio Forjaz, CEO da SportingBet. O debate gira em torno de como grandes ligas podem se conectar com os fãs através do digital e novas narrativas de construção de ídolos surgem nesse contexto.

Ao longo da programação, o evento leva ao SportsOn diversas temáticas, como a Copa Libertadores, que terá a jornalista Glenda Kozlowski na apresentação, e sobre as Olimpíadas de Inverno, realizada no começo do ano e onde o Brasil conquistou sua primeira medalha da história.

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A conferência também dá a oportunidade de reunir no mesmo painel universos diferentes dentro do esporte. O painel "Neurofitness: o cérebro como alavanca da performance" é responsável por unir Luciana Moscaleski, neurocientista do Palmeiras, e Sandro Dias, um dos maiores nomes da história do skate no Brasil, para debater sobre neurociência, psicologia e tecnologia aplicadas ao esporte de alto rendimento.

A ciência também entra em debate no painel "Upgrade humano: vai encarar o biohacking?", onde a jogadora de vôlei Carol Gattaz fala sobre como o corpo humano está sendo redesenhado pelo avanço nos estudos da performance. A aplicação de tecnologias no esporte, como a inteligência artificial, também entram como destaques da programação ao longo dos painéis do SportsOn na Rio2C.

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