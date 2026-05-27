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PSG e Arsenal atingem cifras bilionárias; veja valores das equipes

A grande final, marcada para acontecer neste sábado (30), na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, se prepara para receber um duelo bilionário

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Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)
Supervisionado porAndré Carbone,
Dia 27/05/2026
17:34
Atualizado há 2 minutos
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Troféu / Taça da Champions League
imagem cameraTroféu da Champions League que será levantado por PSG ou Arsenal na temporada 25/26 (Foto: OZAN KOSE / AFP)
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A final da Champions League, maior torneio de clubes do mundo, chega ao seu último episódio da temporada 25/26. A grande final, marcada para acontecer neste sábado (30), na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, se prepara para receber um duelo bilionário.

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No confronto fora de campo, o Arsenal leva uma pequena vantagem e ocupa o posto da equipe mais valiosa do duelo. Avaliado em € 1,23 bilhão (R$ 7,23 bilhões), o clube inglês é a quarta equipe mais valiosa do mundo e supera o PSG, que tem valor de mercado estimado em € 1,21 bilhão (R$ 7,11 bilhões) e ocupa a quinta colocação do ranking global. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

Os jogadores com maiores valores de mercado no confronto são Declan Rice e Bukayo Saka, ambos jogadores do Arsenal e avaliados, cada um, em € 120 milhões (R$ 705,41 milhões). Os ingleses são seguidos pelos portugueses do PSG, Vitinha e João Neves, estimados em € 110 milhões (R$ 646,63 milhões). O top cinco da lista é completado por Ousmane Dembélé, com valor de € 100 milhões (R$ 587,84 milhões).

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Declan Rice comemora classificação do Arsenal sobre o Leverkusen na Champions League
Declan Rice comemora classificação do Arsenal na Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

E os brasileiros no confronto...

Ao todo, cinco brasileiros vão estar na grande final da Champions League. Pelo lado do Arsenal, são eles: Gabriel Magalhães, Martinelli e Gabriel Jesus. E, atuando pelo PSG, estão Marquinhos e Lucas Beraldo. Destes, três foram convocados pelo técnico Carlo Ancelotti (Magalhães, Martinelli e Marquinhos) e estarão no elenco que disputará a Copa do Mundo defendendo a amarelinha.

Dos brasileiros, o jogador mais bem avaliado no mercado é Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, com valor de € 75 milhões (R$ 440,88 milhões). Em segundo lugar está Martinelli, com € 45 milhões (R$ 264,53 milhões), seguido por Marquinhos, com € 30 milhões (R$ 176,35 milhões). Fechando a lista, estão empatados Gabriel Jesus e Lucas Beraldo, ambos com € 20 milhões (R$ 117,57 milhões).

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Veja os 10 jogadores com maior valor de mercado de ambas as equipes

PSG

  • Declan Rice =€ 120 milhões
  • Bukayo Saka = 120 milhões
  • William Saliba = € 90 milhões
  • Martín Zubimendi = 80 milhões
  • Gabriel Magalhães = € 75 milhões
  • Jurriën Timber = € 70 milhões
  • Martin Ødegaard = 65 milhões
  • Viktor Gyökeres = 65 milhões
  • Eberechi Eze = € 60 milhões
  • Kai Havertz = € 50 milhões

ARSENAL

  1. Vitinha = € 110 milhões
  2. João Neves = € 110 milhões
  3. Ousmane Dembélé = € 100 milhões
  4. Khvicha Kvaratskhelia = € 90 milhões
  5. Désiré Doué = € 90 milhões
  6. Achraf Hakimi = € 80 milhões
  7. Nuno Mendes = € 75 milhões
  8. Willian Pacho = € 70 milhões
  9. Bradley Barcola = 70 milhões
  10. Warren Zaïre-Emery = € 60 milhões

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