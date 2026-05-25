Palco do Rio2C terá comunicadores e artistas em debate sobre a transformação das narrativas

O palco StoryVillage será um dos espaços do Rio2C 2026 dedicados às discussões sobre criação, narrativa e transformação do consumo de conteúdo. Com capacidade para 450 pessoas, o espaço estará na programação do evento e vai reunir artistas, comunicadores, executivos e criadores para debates sobre audiovisual, música, plataformas digitais e novas formas de contar histórias. A oitava edição acontece entre os dias 26 e 31 de maio, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Diversas marcas de peso estarão na programação do palco, como YouTube e Tik Tok, além de personalidades da comunicação e artistas brasileiros. A dupla Igão e Mítico, fundadores do PodPah, um dos maiores podcasts do Brasil, falarão sobre formatos proprietários, expansão de audiência e estratégias de produção de conteúdo no ambiente online.

A indústria da música aparece programação com a participação do rapper e ator Xamã, vencedor do Grammy Latino 2024. O artista participa de um debate sobre composição e storytelling ao lado do produtor musical Zé Ricardo e do cantor Ferrugem. Já Luedji Luna, Tasha & Tracie e Rubel discutem processos criativos e construção artística em outro encontro do palco.

continua após a publicidade

O forró também terá espaço na programação com o painel "Xand Avião: Estratégia e Visão de Quem Comanda um Império Milionário na Música". O cantor vai revisitar os 25 anos de carreira e abordar projetos como o "Forró é Pop", o "Aviões Fantasy" e a criação da Vybbe, hub de negócios do entretenimento nordestino.

A música retorna como um dos temas no painel "De Dancinhas à Distribuição Musical: Como o TikTok/SoundOn Revolucionou o Ciclo de Vida do Artista". Gabo Llano, Head of Artist Services Latam & US Latin do TikTok/SoundOn, aborda os impactos das plataformas digitais na carreira de artistas e na indústria musical.

continua após a publicidade

A apresentadora Astrid Fontenelle participa do painel "História à Luz dos Afetos", em uma conversa sobre sua carreira ao lado de Mônica Martelli, Zeca Camargo, Jorge Espírito Santo e Gabriel Fontenelle. Os atores Ícaro Silva e Eduardo Moscovis também integram a programação no painel Don't Wanna Be a Macho Man! Novas masculinidades em cena", que discute os novos papéis masculinos e as narrativas contemporâneas no audiovisual.

O Diretor Global de Parcerias de Produtos do YouTube, Tony Archibong, participa de discussões sobre comportamento de consumo, formatos narrativos e distribuição de conteúdo em plataformas como YouTube TV, YouTube Music & Podcasts e YouTube Kids.

Outro destaque da programação é o painel "Eu Conheço Essa Voz! Entre Memória, Memes e IA", que propõe uma reflexão sobre dublagem, inteligência artificial e cultura digital. Participam do encontro a cantora e compositora Zanna, voz oficial do Metrô Rio e de aeroportos do Rio e São Paulo, além dos dubladores Marco Ribeiro e Miriam Fischer e do ator Jefferson Schroeder.

As relações entre esporte, entretenimento e propriedade intelectual serão discutidas no painel "Do Asfalto ao Streaming: Esporte Como IP cultural". Participam da conversa a skatista Letícia Bufoni, Leila Savary, da Costa Blanca Filmes, e Ray Ibe, agente de atletas. O futuro do mercado audiovisual brasileiro será abordado no painel "O Futuro do Audiovisual Brasileiro com a Regulamentação do VOD", que vai debater os possíveis impactos da aprovação do PL do Streaming, incluindo novas regras, investimentos e perspectivas para produtores e plataformas no país.