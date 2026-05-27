Ao vencer o Deportivo Cuenca por 3 a 0 na noite desta terça-feira (26), o Santos conquistou o direito de disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Com a classificação, o time comandado pelo técnico Cuca vai faturar 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões). O Peixe avançou em segundo lugar do Grupo D.

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A classificação veio apenas na sexta e última rodada da fase de grupos do torneio continental. Durante todos os jogos, o Santos teve um desempenho ruim, sem conseguir vencer até o duelo contra o Cuenca. Agora, vai ter a chance de disputar as oitavas de final da competição, já que apenas os primeiros colocados de cada chave avançaram de forma direta.

Os segundos colocados disputam os playoffs, que misturam os oito segundos colocados da Sul-Americana contra equipes que terminaram a chave de grupos da Libertadores na terceira posição, e os confrontos valem uma vaga nas oitavas de final.

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Como os jogos da Libertadores ainda não foram finalizados, ainda não é possível saber o adversário do Santos e das outras equipes da Sul-Americana.

— Acho que hoje a gente conseguiu jogar bem e vencer, que é o mais importante. Somos um conjunto. Hoje, todo mundo foi muito feliz. Brazão pegou pênalti que o coroou. O Brazão é um cara que representa muito o Santos, virou santista, é praticamente um ídolo e a gente espera que ele fique aqui por muito tempo — disse Gabigol depois da vitória na Vila Belmiro.

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O valor que entrará nos cofres alvinegros dará uma leve desafogada nas contas que estão sendo fechadas com dificuldades. Além do valor da Sul-Americana, o time garantiu a classificação na Copa do Brasil também neste mês, ao eliminar o Coritiba, e levou R$ 3 milhões.

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