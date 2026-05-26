Rio2C 2026 transforma Cidade das Artes em palco de expoentes da comunicação e criatividade

A Cidade das Artes, um dos principais complexos culturais do Rio de Janeiro, será a casa do Rio2C 2026, summit de criatividade que reúne referências da indústria da comunicação, artes, audiovisual e tecnologia. O evento, que acontece entre os dias 26 e 31 de maio em solo carioca deve receber mais 50 mil expectadores, superando a dição 2025, e mais de 2.000 palestrantes espalhados por mais de 20 palcos.

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Os painéis dão destaque a temáticas extremamente diversas, que vão desde o mercado esportivo no palco SportsOn, até o espaço GlobalStage, que receberá ao longo da programação debates e apresentações conectados com a indústria criativa.

O principal objetivo do summit é antecipar tendências e refletir as dinâmicas do mercado, além de estimular a criação e fortalecer as conexões entre diversos setores, promovendo a evolução e o desenvolvimento da criatividade. Para isso, nomes famosos do Brasil, que vão de Fábio Porchat a Zeca Pagodinho, integram as atividades ao longo dos seis dias de evento.

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Destaques do audiovisual

O universo dos cinemas e televisão estará bem representado na Rio 2C, com a presença de destaques do Brasil e nomes internacionais. Porchat estará em um painel ao lado de Adam Chase, produtor executivo e roteirista da série "Friends", para debater o humor como linguagem universal e o limite para o riso na era das redes sociais.

Outra série famosa da Netflix que estará no palco é "La Casa de Papel", representada pelo produtor Javier Gómez Santander. O convidado debate sobre criação e direitos autorais ao lado de Noémie Saglio, diretora de "Nice Girls". Os quadrinhos também ganham espaço o painel sobre adaptação e circulação de história na indústria audiovisual.

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Palco de dedicado ao esporte e tecnologia

O palco SportsOn reúne grandes nomes do esporte olímpico brasileiro e executivos de diversas modalidades para debater as principais tendências, desafios e novidades da indústria esportiva. O painel "Marca, emoção e experiência: a arquitetura do engajamento" terá Ivan Martinho, CEO da WSL, principal liga de surfe do mundo, ao lado de Antonio Forjaz, CEO da SportingBet. O debate gira em torno de como grandes ligas podem se conectar com os fãs através do digital e novas narrativas de construção de ídolos surgem nesse contexto.

A conferência também dá a oportunidade de reunir no mesmo painel universos diferentes dentro do esporte. O painel "Neurofitness: o cérebro como alavanca da performance" é responsável por unir Luciana Moscaleski, neurocientista do Palmeiras, e Sandro Dias, um dos maiores nomes da história do skate no Brasil, para debater sobre neurociência, psicologia e tecnologia aplicadas ao esporte de alto rendimento.

A ciência também entra em debate no painel "Upgrade humano: vai encarar o biohacking?", onde a jogadora de vôlei Carol Gattaz fala sobre como o corpo humano está sendo redesenhado pelo avanço nos estudos da performance. A aplicação de tecnologias no esporte, como a inteligência artificial, também entram como destaques da programação ao longo dos painéis do SportsOn na Rio2C.

Criatividade e formatos de consumo

O summit também coloca em destaque as mudanças nos formatos de consumo do público por conta das redes sociais. A alteração nesse comportamento impacta toda uma cadeia de produção, o que levou o Rio2C a produzir painéis que possam discutir as temáticas.

O evento propõe discussões sobre as transformações na criação e no consumo de conteúdo em um cenário marcado pela "atenção fragmentada" e os temas serão distribuídos em alguns palcos do evento, entre eles o Writer's Room e Screening Room, que abordam desde os processos criativos até estratégias de distribuição e monetização no mercado audiovisual.

Entre os destaques da programação está o painel "Como criar para mentes distraídas", que reúne a escritora Thalita Rebouças, o roteirista Raul Perez e o escritor Pedro Ivo para discutir os impactos do consumo multitela na criação de narrativas. A programação do Writer's Room ainda traz debates sobre fé no cinema, documentários musicais, comédias românticas e produções realizadas em ambientes extremos.

As mudanças nas formas de consumo também aparecem em painéis sobre "narrativas verticais" e conteúdos rápidos para redes sociais. Thiago Teitelroit, Gabriela Medvedovsky e Gustavo Reiz participam da discussão "Novas formas de contar: narrativas rápidas e verticais", focada no crescimento do estilo chamado "microdrama" e nos desafios de equilibrar velocidade de consumo e profundidade narrativa.

No palco StoryVillage, os painéis reúnem artistas, comunicadores, executivos e criadores para debates sobre audiovisual, música, plataformas digitais e novas formas de contar histórias. Diversas marcas de peso estarão na programação do palco, como YouTube e Tik Tok, além de personalidades da comunicação e artistas brasileiros. A dupla Igão e Mítico, fundadores do PodPah, um dos maiores podcasts do Brasil, falarão sobre formatos proprietários, expansão de audiência e estratégias de produção de conteúdo no ambiente online.

A indústria da música aparece programação com a participação do rapper e ator Xamã, vencedor do Grammy Latino 2024. O artista participa de um debate sobre composição e storytelling ao lado do produtor musical Zé Ricardo e do cantor Ferrugem. Já Luedji Luna, Tasha & Tracie e Rubel discutem processos criativos e construção artística em outro encontro do palco.