Rio2C debate a criação de conteúdo em tempos de atenção fragmentada; veja destaques

O Rio2C 2026 tera a indústria audiovisual como um dos debates centrais da edição deste, que vai do dia 26 ao dia 31 de maio na capital carioca, na Cidade das Artes. O evento propõe discussões sobre as transformações na criação e no consumo de conteúdo em um cenário marcado pela "atenção fragmentada", novas plataformas e mudanças nos formatos narrativos.

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Os temas serão distribuídos em alguns palcos do evento, entre eles o Writer's Room e Screening Room, que abordam desde os processos criativos até estratégias de distribuição e monetização no mercado audiovisual. Entre os destaques da programação está o painel "Como criar para mentes distraídas", que reúne a escritora Thalita Rebouças, o roteirista Raul Perez e o escritor Pedro Ivo para discutir os impactos do consumo multitela na criação de narrativas.

A programação do Writer's Room ainda traz debates sobre fé no cinema, documentários musicais, comédias românticas e produções realizadas em ambientes extremos. Entre os participantes confirmados estão Wagner Assis, Heloísa Périssé, Juliana Vicente, Dom Filó e Karina Oliani.

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As mudanças nas formas de consumo também aparecem em painéis sobre "narrativas verticais" e conteúdos rápidos para redes sociais. Thiago Teitelroit, Gabriela Medvedovsky e Gustavo Reiz participam da discussão "Novas formas de contar: narrativas rápidas e verticais", focada no crescimento do estilo chamado "microdrama" e nos desafios de equilibrar velocidade de consumo e profundidade narrativa. O formato também ganha espaço no painel "Microdramas: Pequenos Formatos, Grandes Negócios", que reúne representantes da Tele Tele e do Kwai para analisar as novas dinâmicas de produção e consumo de conteúdo vertical.

Outro destaque será o painel "Caco Barcellos: professor repórter", que revisita a trajetória do jornalista da Rede Globo e discute a importância do jornalismo investigativo na construção de histórias que impactam a sociedade.

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Já o palco "Screening Room" concentra debates sobre o mercado audiovisual, incluindo modelos de negócio, distribuição e monetização. Empresas como Globo, Warner Bros. Discovery, TikTok, UOL, Endemol Shine Brasil e Vitrine Filmes estarão presentes na programação.

Entre os encontros confirmados está "Impacto do Ao Vivo na Audiência e nos Negócios", com Mônica Pimentel, da Warner Bros. Discovery, Gabriel Volfzon, da Globo, e Douglas Rodrigues, do YouTube Brasil, discutindo a força do conteúdo ao vivo e suas possibilidades comerciais.

A programação do Rio2C também inclui a realização do "Festivalia", espaço dedicado à formação e conexão de novos talentos com a indústria criativa. A iniciativa terá oficinas e conversas sobre criação de conteúdo, documentários, cinebiografias e desenvolvimento de projetos audiovisuais.

Entre os destaques estão a conversa entre a atriz Marina Ruy Barbosa e Esmir Filho sobre cinebiografias, um painel com Daniela Arbex e Malu Gaspar sobre jornalismo investigativo e uma oficina de maquiagem de efeitos especiais com Rodrigo Aragão. Já no universo digital, Camila Fremder participa do painel "Podcast Always On", enquanto Yanaê Saldanha comandará uma masterclass sobre estratégias para viralização de conteúdo vertical no TikTok.