Paramount+ renova direitos da Libertadores até 2030

O Paramount+ renovou os direitos de transmissão da Copa Libertadores para o ciclo de 2027 a 2030. O novo contrato com a Conmebol terá duração de quatro anos e garantirá à plataforma de streaming a exibição de 41 partidas por temporada, incluindo jogos exclusivos e as finais do torneio.

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O acordo contempla todas as etapas da competição, desde as fases preliminares até a decisão, passando pela fase de grupos, oitavas de final, quartas de final e semifinais. A renovação também assegura a presença dos principais clubes brasileiros na programação esportiva da plataforma ao longo do torneio.

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Finais entram no pacote de transmissão

A principal novidade do novo contrato é a inclusão dos direitos de transmissão das finais da Libertadores. No ciclo atual, o Paramount+ já exibe partidas da competição, mas não detém os direitos das decisões.

A renovação acontece em meio à redistribuição dos direitos de transmissão da Libertadores no Brasil a partir de 2027. A Globo adquiriu um pacote para exibir partidas na TV aberta e no SporTV, enquanto a ESPN também terá jogos da competição.

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O novo acordo mantém o Paramount+ entre as plataformas responsáveis pela exibição do torneio sul-americano nos próximos quatro anos.

Taça Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

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Esportes seguem entre as prioridades da plataforma

O vice-presidente sênior de conteúdo do Paramount+ na América Latina, Augusto Rovegno, destacou a importância da renovação para a estratégia de programação do serviço.

— Estamos muito satisfeitos em renovar nossa parceria com a Conmebol Libertadores, levando uma das competições de futebol mais emocionantes do mundo aos fãs do Paramount+ no Brasil. Esportes ao vivo são um pilar fundamental da nossa estratégia de conteúdo, e este acordo — que inclui a final deste novo ciclo — reafirma nosso compromisso com competições de alto nível que agregam valor e despertam a paixão dos nossos assinantes.