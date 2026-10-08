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Brasileirão Feminino bate recordes de audiência em temporada histórica de 2026

Brasileirão A1 alcança 52 milhões de espectadores e registra melhor audiência dos últimos três anos

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 13:55
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Imagem da taça do Brasileirão Feminino antes da grande decisão entre São Paulo e Corinthians
Troféu do Brasileirão A1 (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

A temporada 2026 do Brasileirão Feminino A1 terminou com 52 milhões de espectadores nos jogos transmitidos pela TV Globo. O número coloca a competição com a melhor audiência dos últimos três anos e acompanha o crescimento do futebol feminino entre diferentes públicos, com destaque para mulheres, classes AB, adolescentes de 12 a 17 anos e jovens de 18 a 24 anos.

A média nacional foi de 10 pontos, 34% acima da audiência registrada pelas três principais emissoras abertas concorrentes. O desempenho também apareceu nas principais capitais do país. Salvador registrou 12,1 pontos, maior audiência da história do Brasileirão Feminino na cidade. Rio de Janeiro (11,4), São Paulo (10,1), Recife (10), Curitiba (9,5) e Porto Alegre (8,7) tiveram suas melhores marcas dos últimos três anos. Os dados foram divulgados pela CBF.

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A decisão do campeonato foi responsável pelo maior resultado da temporada. O confronto que garantiu o título ao São Paulo, no último sábado (3), alcançou 23 milhões de espectadores e registrou média nacional de 12,3 pontos. Rio de Janeiro e São Paulo tiveram as maiores audiências da modalidade em suas histórias, com 14,4 e 13,6 pontos, respectivamente.

O resultado da final amplia a dimensão alcançada pelo futebol feminino em um momento importante para a modalidade no país. A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil, com a competição prevista para nove cidades-sede.

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O crescimento também apareceu fora da televisão. Conteúdos relacionados ao Brasileirão Feminino somaram 23 milhões de visualizações nos perfis digitais da detentora dos direitos de transmissão, oito vezes mais do que na edição de 2025.

Durante a final, a repercussão nas redes sociais levou a hashtag #BrasileirãoFeminino aos Trending Topics do Brasil por duas horas. A competição terminou com recordes de audiência em diferentes mercados e maior alcance entre públicos que historicamente estão no centro da expansão do futebol feminino.

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São Paulo grande campeão

O São Paulo foi campeão do Brasileirão Feminino em um clássico digno de final, contra o Corinthians, no MorumBis. O jogo terminou em 1 a 1, mas, como o Tricolor havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, levantou a taça diante de sua torcida. Bia Menezes marcou para os mandantes, enquanto Juliete aproveitou a falha da goleira Carlinha para igualar na primeira etapa. Veja como foi!

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