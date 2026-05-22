CBF comemora números da convocação da Seleção para a Copa

O evento realizado pela CBF para que Carlo Ancelotti anunciasse a convocação da Seleção Brasileira dividiu opiniões, mas muito provavelmente agradou anunciantes e patrocinadores. Dados divulgados nesta sexta-feira (22) pela CBF apontam que a convocação, realizada na segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio, bateu recordes nas redes sociais da entidade e garantiu a melhor audiência de TV em convocações neste século.

continua após a publicidade

➡️Polícia apreende 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas

Segundo a CBF, um relatório de inteligência digital da Aurasight — plataforma que usa inteligência artificial para mensurar o valor da exposição de marcas em transmissões ao vivo — apurou que o engajamento em torno da convocação da Seleção entre os dias 13 e 19 de maio alcançou 96 milhões de pessoas. Desse total, cerca de 80% foram pessoas que não têm o hábito de acompanhar futebol com frequência.

"Além destas quase 100 milhões de pessoas, registrou-se 848 mil posts originais, 2,5 milhões de comentários em posts e 5,1 milhões de curtidas em comentários. O levantamento estimou que, para chegar a estes números de alcance e engajamento orgânico em sete dias, seria necessário investir R$ 134,5 milhões em mídia paga", informou a CBF.

continua após a publicidade

As redes sociais da confederação se beneficiaram bastante: foram mais de 190 milhões de visualizações, entre TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube, com 37 milhões de interações. A transmissão da convocação da Seleção pelo TikTok da CBF chegou a 4,9 milhões de visualizações e cerca de 28 milhões de curtidas, o que garantiu 130 mil novos seguidores.

— O sucesso de audiência da convocação da Seleção Brasileira no dia 18 reforça a força e a relevância do nosso time em todas as plataformas. Um evento como esse é fundamental para dar a real dimensão da grandiosidade da Seleção, mobilizando imprensa, torcedores e todo o ecossistema do futebol brasileiro. Esses resultados evidenciam, mais uma vez, a enorme conexão que existe entre a Seleção e a população brasileira, uma relação construída na emoção, na confiança e no orgulho de representar o País —, avalia o diretor de Comunicação da CBF, Fabio Seixas.

continua após a publicidade

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação para a Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Emissora que detém os direitos de transmissão da Copa do Mundo para TV aberta no Brasil, a Globo registrou a maior audiência desde o Mundial de 2022, ainda de acordo com a CBF. Em São Paulo, por exemplo, a emissora atingiu 20,6 pontos — cada ponto equivale a uma média de 65 a 70 mil domicílios na Grande São Paulo.

Junto com o SporTV e a GETV, a Globo alcançou 34,6 milhões de brasileiros durante a convocação da Seleção.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.