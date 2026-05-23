Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; veja lista

Pelo quarto ano consecutivo, e pela sexta vez desde 2016, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo. O craque português faturou US$ 300 milhões (R$ 1,51 bilhão, na cotação atual) no último ano, entre salários e contratos de patrocínio. O montante arrecadado é 76% maior do que o do segundo colocado, o boxeador mexicano Canelo Álvarez, que ganhou US$ 170 milhões (R$ 856 milhões) no mesmo período.

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Vinicius Jr é o atleta brasileiro mais bem pago. Ele aparece na 34ª posição da lista, com US$ 60 milhões (R$ 302 milhões) ganhos no último ano.

O ranking anual de atletas mais bem pagos do mundo foi divulgado pela Forbes nessa sexta-feira (22). Cristiano Ronaldo ganhou US$ 235 milhões em salários do Al-Nassr, e outros US$ 65 milhões em contratos extracampo.

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"Ronaldo, que possui mais de um bilhão de seguidores nas redes sociais, também conta com um extenso portfólio de patrocinadores, incluindo Binance, Nike e Perplexity. Outro parceiro de longa data, a Herbalife, anunciou em sua teleconferência de resultados do quarto trimestre que Ronaldo investiu US$ 7,5 milhões em sua subsidiária de tecnologia para a saúde, a HBL Pro2col Software LLC; as ações da Herbalife subiram 18% no dia seguinte", explica a publicação.

Ranking dos dez mais bem pagos tem três do futebol (Arte: Lance!, via Notebooklm)

A presença no topo da lista de atletas mais bem pagos da Forbes pela sexta vez faz Cristiano Ronaldo se igualar ao astro do basquete Michael Jordan. Apenas o golfista Tiger Woods apareceu mais vezes na história, em sete oportunidades.

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Os US$ 300 milhões de Cristiano Ronaldo igualam o recorde de arrecadação em um ano que o pugilista Floyd Mayweather alcançou na lista da Forbes de 2015. Ajustados pela inflação, porém, os ganhos do boxeador seguem à frente — o valor hoje equivaleria a US$ 427 (R$ 2,15 bilhões).

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