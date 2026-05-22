Cristiano Ronaldo segue se consolidando como uma das figuras mais influentes e valiosas do esporte mundial, dentro e fora de campo. Mesmo sem atuar em alto nível competitivo recente, o astro português voltou a dominar as atenções do mercado global de colecionáveis e investimentos esportivos após a conquista do Campeonato Saudita.

continua após a publicidade

Um card exclusivo de CR7 foi vendido pelo valor de US$ 1,35 milhão (R$ 7,87 milhões), segundo apurou o "The Athletic" com a "Fanatics Collect", plataforma e aplicativo global voltado para a compra e venda de objetos.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O item em questão é uma raríssima edição 2018 Panini Kaboom Verde, com tiragem única e alto grau de exclusividade. O estado de conservação impecável e a escassez no mercado impulsionaram o valor a um novo recorde público para um card de Cristiano Ronaldo, superando a marca anterior de US$ 312 mil.

continua após a publicidade

Ranking dos cards mais valiosos do futebol

Atualmente, o topo absoluto de colecionável de card pertence ao argentino Lionel Messi, cujo card de estreia na temporada 2004 pela editora "Panini Mega Cracks" foi negociado por US$ 1,5 milhão em setembro de 2025. O pódio é completado pelo Rei Pelé, com o card da Copa do Mundo de 1958 arrematado por US$ 1,33 milhão em fevereiro de 2022.

1 . Lionel Messi (setembro de 2025) — card de estreia na temporada 2004, editora Panini Mega Cracks — negociado por US$ 1,5 milhão; 2 . Cristiano Ronaldo (maio de 2026) — card 2018 Panini Kaboom Verde de tiragem única — negociado por US$ 1,35 milhão; 3 . Pelé (fevereiro de 2022) — card da Copa do Mundo de 1958 — negociado por US$ 1,33 milhão.

Outras movimentações recentes que envolvem Cristiano

Entenda os negócios da Live Mode e CR7

O craque Cristiano Ronaldo comprou ações da Live ModeTV, canal que pertence à holding Live Mode, dona da Cazé TV no Brasil, e que, no final do ano passado, lançou um novo projeto em Portugal. O astro português se torna parceiro da empresa, em movimento estratégico para a marca, que transmitirá os jogos da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a Live Mode TV anunciou a parceria com Cristiano Ronaldo e destacou que o projeto tem como ideia central a produção de conteúdo de futebol no YouTube com grande participação dos fãs. No post de anúncio, destacam a fala do jogador: "Sou o novo parceiro da Live Mode TV".

Vale ressaltar que a Live Mode TV, canal de Portugal, pertence à Live Mode, mas é gerida de forma separada e tem como foco a expansão da empresa no mercado internacional. Isso signica que a Cazé TV, que também é da holding, segue com sua gestão no Brasil e não faz parte do acordo com Cristiano Ronaldo.

Enquanto no Brasil a Live Mode comprou os direitos de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo para a Cazé TV, em Portugal, a Live Mode TV vai exibir uma partida por dia no torneio, totalizando 34 partidas ao longo da competição.

Nova mansão do craque

O português ampliou seu portfólio de investimentos no segmento imobiliário de alto padrão. A aquisição mais recente envolve a conclusão das obras de sua nova mansão em Portugal, avaliada em cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 352 milhões). O imóvel está localizado na exclusiva região da Quinta da Marinha, em Cascais, no litoral português.

O projeto de 900 metros quadrados de área construída demandou um ciclo de três anos de obras e prioriza a engenharia de alta performance, a segurança extrema e a privacidade absoluta.

➡️Cristiano Ronaldo adquire mansão de quase R$ 400 milhões; veja foto

Mansão milionária de Cristiano Ronaldo em Portugal se encontra em fase final - (Crédito: Reprodução/Redes sociais)

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.