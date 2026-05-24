Rio2C reúne Zeca Pagodinho e nomes de peso da indústria da música e entretenimento

A edição 2026 do Rio2C reunirá nomes de diferentes indústrias de dentro e fora do Brasil. Para além das atrações esportivas do evento, a feira terá artistas e executivos ligados ao meio do entretenimento. Entre eles, Zeca Pagodinho, uma das maiores vozes do samba brasileiro. O cantos é dos confirmados para subir no GlobalStage, atração mais heterogênea do evento.

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A ideia é reunir em um único lugar criadores, executivos e talentos de diferentes setores da criação através de painéis, keynotes e entrevistas. O palco, sozinho, tem capacidade para 1.350 pessoas. O Rio2C acontecerá na capital carioca entre os dias 26 e 31 de maio, na Cidade das Artes.

Zeca estará ao lado de outras vozes marcantes da música brasileira, como Alcione, amiga de décadas do sambista, que se reúne com Iza para discutir a trajetória e a representatividade da música preta brasileira no painel "Ancestralidade e Legado". A atriz Regina Casé estará ao lado de Zeca em uma conversa para compartilhar histórias de suas carreiras que geram uma reflexão sobre a relação entre arte, memória e cultura popular.

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Atrações internacionais também estão confirmadas no evento. Adam Chase, produtor executivo e roteirista da série "Friends" estará ao lado do ator brasileiro Fábio Porchat para discutir o humor como linguagem universal e o limite para o riso na era das redes sociais. Katharina Eyssen, que venceu um Emmy como roteirista da série "A Imperatriz", da Netflix, estará no GlobalStage para falar sobre o potencial de histórias de época como um espaço para discutir temas como identidade, gênero e poder e novos desafios criativos para personagens femininas.

Outra série famosa da Netflix que estará no palco é "La Casa de Papel", representada pelo produtor Javier Gómez Santander. O convidado debate sobre criação e direitos autorais ao lado de Noémie Saglio, diretora de "Nice Girls". Os quadrinhos também ganham espaço o painel sobre adaptação e circulação de história na indústria audiovisual.

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O painel "De Mafalda à Turma da Mônica" terá Gastón Gorali, produtor e roteirista da nova série animada sobre a personagem, ao lado do brasileiro Daniel Rezende, que é diretor de produções do filme "Turma da Mônica: Laços".

Outro nome do Brasil de destaque internacional que estará presente no GlobalStage é do navegador Amyr Klink. O painel "O Oceano Pessoal: As Travessias de Amyr Klink e Carlos Saldanha" reúne o aventureiro brasileiro com o diretor e produtor Carlos Saldanha, que é o responsável por trabalhos de animação como "A Era do Gelo" e "Rio".

A dupla compartilha experiências sobre superação, disciplina e construção de percursos autorais. Os dois trabalham juntos no longa "100 Dias", atualmente em produção, dirigido por Saldanha e estrelado por Filipe Bragança. O filme retrata a primeira grande travessia solitária de Klink no oceano.