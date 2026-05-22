Milan e Puma oficializaram o lançamento do novo uniforme principal do clube italiano para a temporada 2026/27. O projeto resgata uma das identidades visuais mais emblemáticas do futebol mundial, apostando em um posicionamento de mercado que une a tradição histórica da equipe ao seu forte alcance global com os torcedores ao redor do planeta.

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Proposta visual e conceito

A nova proposta visual da camisa resgata a estética clássica rossonera, trazendo de volta as tradicionais listras largas em vermelho e preto em toda a extensão do manto, presente tanto na parte frontal quanto na traseira. O kit tradicional é completado por shorts brancos e meiões pretos, reforçando uma combinação histórica do clube.

Para expandir a conexão com o mercado internacional, a peça traz aplicada na sua parte interna a frase "From Milan to the World", uma iniciativa desenvolvida para homenagear os milhões de fãs da equipe espalhados por diferentes países. Outro ativo de design está localizado na parte de trás da gola, que recebe um selo especial inspirado no escudo do clube, elemento criado para simbolizar o sentimento de pertencimento e a herança passada entre as gerações de torcedores rossoneri.

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Milan anuncia camisa para a próxima temporada — (Foto: Divulgação)

Estratégia e posicionamento

O lançamento reforça o direcionamento estratégico das duas marcas em valorizar os elementos fundamentais da instituição de forma direta. Maikel Oettle, Chief Revenue Officer do AC Milan, destaca o impacto do novo modelo na identidade visual da equipe e o apelo com a comunidade de fãs.

— Este uniforme resgata a essência do AC Milan. É um visual imediatamente reconhecível, que representa a identidade do clube de forma direta e autêntica. Essas cores e essas listras atravessam gerações e seguem conectando torcedores do mundo inteiro — afirma o executivo do clube italiano.

Pelo lado da fornecedora de material esportivo, a intenção da campanha foi aliar o peso histórico à modernidade do mercado atual. Segundo Maria Kiebacher, Diretora de Product Line Management Teamsport Apparel da Puma, o objetivo corporativo foi atingido ao respeitar as raízes do time.

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— As tradicionais listras largas fazem parte da história do futebol e da identidade do AC Milan. Nosso objetivo foi valorizar essa herança de forma contemporânea, mantendo a força visual e a autenticidade que tornam essa camisa tão icônica — explica a diretora da marca alemã.

Engenharia esportiva e sustentabilidade

No pilar de engenharia esportiva e desenvolvimento de produto, o lançamento do uniforme foi dividido em duas versões comerciais distintas, focadas em atender tanto às demandas do futebol profissional quanto às preferências do consumidor no varejo.

A versão Authentic, desenvolvida sob os padrões de alta performance para os atletas em campo, conta com a tecnologia Ultrawave. Trata-se de um tecido estruturado para oferecer maior leveza e liberdade de movimento aos jogadores, atuando em conjunto com a tecnologia DryCell, responsável por auxiliar na absorção do suor durante as partidas.

Por sua vez, a versão Replica foi projetada, combinando o mesmo impacto visual do modelo de jogo a uma modelagem casual para o dia a dia. Este modelo se destaca pelo uso da tecnologia Refibre, sendo produzida com pelo menos 95% de poliéster reciclado proveniente de resíduos têxteis, um posicionamento que reforça o compromisso da marca com metas e iniciativas mais sustentáveis na indústria do vestuário.

Milan anuncia camisa para a próxima temporada com Luka Modrić — (Foto: Divulgação)

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