Roger Machado tem três nomes para a zaga do Internacional

Assim como para o gol, Roger Machado tem o bom problema que todo técnico gosta de ter: conta com três nomes para as duas posições da zaga do Internacional. Além de Vitão e Victor Gabriel, considerados os donos da defesa desde o começo do ano, o comandante colorado agora passa a contar também com Gabriel Mercado, parceiro do camisa 4 até setembro do ano passado.

O setor ainda conta com os nomes de Juninho, que tem entrado bem no lugar de Victor Gabriel, e Clayton Sampaio. O uruguaio Rogel voltou para o Herta Berlim- ALE e Kaíque Rocha pediu para ser negociado.

Quem está voltando

Nas últimas quatro partidas do Inter antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes a zaga foi composta por Vitão (ou Clayton Sampaio, em um dos jogos) e Juninho. Isso porque Victor Gabriel estava no DM, com ruptura parcial os ligamentos do tornozelo direito, lesão sofrida no 3 a 0 sobre o Maracanã, pela Copa do Brasil, em 22 de maio.

Recuperado, o quarto-zagueiro de 20 anos está de volta. Além dele, Roger Machado passa a contar com Gabriel Mercado. O argentino estava fora desde setembro de 2024, quando teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Os dois estão plenamente recuperados e trabalham normalmente desde a retomada dos treinos, no sábado (29).

Defesa entre as piores do Brasileirão

O retorno de Mercado pode ser uma solução para o problema da defesa colorada, que entrou no Brasileirão como uma das melhores do País e terminou a 12ª como uma das mais vazadas da competição. Conforme diagnóstico feito pelo Lance!, foram 18 gols em 12 confrontos, ao lado de Fortaleza e Sport e atrás apenas o Juventude, que soma 24 bolas na rede.

Além disso, o Alvirrubro vinha sofreu uma série de gols antes dos dez primeiros minutos. Em dez enfrentamentos entre abril e maio por Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, em cinco saiu perdendo com a bola entrando nos primeiros minutos de jogo – foram seis (dois deles em um mesmo confronto, contra o Nacional-URU).

Esse cenário fez com que o Inter saísse atrás nesses confrontos, tendo que buscar o resultado. Em apenas um deles conseguiu a virada. Outros três terminaram empatados. E um terminou em goleada para o adversário.

