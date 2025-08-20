Jornalista crava eliminação do Flamengo para o Internacional na Libertadores

O Flamengo enfrenta o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira (20). A partida é válida pelo jogo de volta da fase decisiva, e na ida o Rubro-Negro bateu o Colorado por 1 a 0, no Maracanã. Agora, no Beira-Rio, um jornalista cravou que os cenários vão se inverter.

continua após a publicidade

Na quarta-feira passada, o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0 com gol de Bruno Henrique, de cabeça, após cobrança de escanteio feita por Luiz Araújo. No final de semana, os clubes se enfrentaram pelo Brasileirão, no Beira-Rio, e o Rubro-Negro voltou a vencer, mas o Colorado foi com o time reserva.

➡️Postagem do Flamengo sobre Gabigol repercute: ‘Isso não se faz’

Por ter jogado com o time reserva, o jornalista Fabiano Baldasso, que é Colorado de coração, cravou a eliminação do Flamengo para o Internacional na Libertadores.

continua após a publicidade

- Eu estava tomando cuidado para dizer, mas vou falar: O Internacional já está classificado para as quartas de final da Libertadores 2025 - disparou o jornalista.

Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como chegam Internacional e Flamengo pela Libertadores

Nos dois duelos anteriores, o time do técnico Roger Machado levou a pior para a equipe de Filipe Luís. Perdeu a ida no torneio continental por 1 a 0, na quarta passada (13), e o confronto pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro por 3 a 1, no domingo (17). Sem problemas com os principais nomes do elenco, o Inter deve repetir o time que saiu com derrota no Maracanã. O Colorado precisa vencer por dois gols ou mais para ir às quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a vitória no jogo de ida no Maracanã, o técnico Filipe Luís contará com um retorno importante. Afinal, Arrascaeta, que cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0, retorna e fica à disposição do treinador. Outras novidades serão Danilo e De La Cruz, que chegaram a atuar no confronto entre as equipes no final de semana, pelo Brasileirão. A principal dúvida é no meio-campo, na dupla com Jorginho. No primeiro jogo, Allan foi titular. No entanto, Saúl, que fez um grande jogo no domingo, briga pela vaga.