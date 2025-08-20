Gigante europeu ‘alfineta’ rival e apoia Flamengo na Libertadores

Flamengo, Libertadores e Internacional, em tese, não tem nada a ver com clubes gigantes da Europa. Porém, esse fator inusitado ficou só na teoria, já que o Milan deu uma alfinetada no Colorado e demonstrou apoio ao Flamengo na Libertadores.

Na quarta-feira passada, o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0 com gol de Bruno Henrique, de cabeça, após cobrança de escanteio feita por Luiz Araújo. No final de semana, os clubes se enfrentaram pelo Brasileirão, no Beira-Rio, e o Rubro-Negro voltou a vencer, mas o Colorado foi com o time reserva.

Nesta quarta-feira (20), o Milan, gigante europeu, deu uma alfinetada no Internacional, e demonstrou que vai torcer pelo Flamengo na Libertadores.

- Se veste 🔴⚫ e joga contra um time chamado Inter, a gente sabe por quem torcer. Boa sorte, Flamengo - publicou o Milan.

Como chegam as equipes

Nos dois duelos anteriores, o time do técnico Roger Machado levou a pior para a equipe de Filipe Luís. Perdeu a ida no torneio continental por 1 a 0, na quarta passada (13), e o confronto pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro por 3 a 1, no domingo (17). Sem problemas com os principais nomes do elenco, o Inter deve repetir o time que saiu com derrota no Maracanã. O Colorado precisa vencer por dois gols ou mais para ir às quartas de final.

Após a vitória no jogo de ida no Maracanã, o técnico Filipe Luís contará com um retorno importante. Afinal, Arrascaeta, que cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0, retorna e fica à disposição do treinador. Outras novidades serão Danilo e De La Cruz, que chegaram a atuar no confronto entre as equipes no final de semana, pelo Brasileirão. A principal dúvida é no meio-campo, na dupla com Jorginho. No primeiro jogo, Allan foi titular. No entanto, Saúl, que fez um grande jogo no domingo, briga pela vaga.