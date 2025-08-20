Contra o Flamengo e mais: Internacional anuncia novo patrocínio

O Internacional acertou com um novo patrocinador. A Allu, empresa do ramo de assinatura de equipamentos eletrônicos terá a logomarca estampada nas mangas do uniforme no segundo jogo contra o Flamengo, nas oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (20), e nos uniformes da equipe sub-20. No caso do time de juniores, o acordo será entre 2026 e 2029.

A equipe principal será integrante da nova parceria também no Campeonato Gaúcho. Especificamente no clássico com o Grêmio na primeira fase do torneio. A ideia da empresa é alcançar o público jovem.

- É uma alegria muito grande anunciar essa parceria. O Inter é um gigante que dispensa comentários, campeão de tudo. Estar ao lado de um clube tão amado por tanta gente é fundamental para aumentarmos a nossa expansão no Sul, onde já temos clientes fiéis e queremos expandir. Assim como o Colorado, a Allu é do povo. Vamos, juntos, levar a melhor experiência de assinatura de iPhones, celulares e notebooks para mais e mais pessoas nessa região tão importante para a nossa estratégia - afirmou Cadu Guerra, CEO da Allu.

Crescimento

O Internacional tem celebrado aumento de receita com patrocínios. De acordo com o site do clube, entre janeiro e maio deste ano houve um faturamento com este tipo de receita 86% maior do que em 2024.

Atualmente, também são patrocinadores do clube colorado Alfa, Banrisul, Unimed, Zé Delivery e a Adidas. Esta, no caso, é fornecedora de material esportivo. O Inter também considera parceiros Brahma, Sarandi, Konami, Cromotransfer e Caderode.

Quando o Internacional estreia o patrocínio?

O time comandado por Roger Machado encara o Flamengo, no Beira Rio, após duas derrotas para o Flamengo. No Maracanã, por 1 a 0, pela própria Libertadores; e no palco do jogo desta quarta, a equipe perdeu para o Rubro-Negro, no último domingo, por 2 a 1. Na ocasião, pelo Campeonato Brasileiro.