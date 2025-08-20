Torcida do Internacional prepara invasão do Beira-Rio

Porto Alegre acordou tensa. Pelo menos a parte vermelha da cidade. Desde cedo, os torcedores do Internacional só pensavam no jogo de volta da Libertadores. A partida só começa às 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (20), no Beira-Rio, contra o Flamengo, mas desde antes o meio-dia as churrasqueiras que ficam no Parque Marinha do Brasil, ao lado da cancha colorada, começaram a ser tomadas, preparando a invasão do estádio.

Como perdeu o jogo de ida por 1 a 0, o Alvirrubro precisa vencer de qualquer forma na noite desta quarta. Se conseguir um placar por dois gols de diferença, garante a vaga nas quartas de final. Se foi por um, a decisão vai para os pênaltis.

Faixas e churrasco

O cheiro do churrasco tomou conta do entorno do Beira-Rio (Foto: Roberto Jardim/Lance!)

Passar pela região do Beira-Rio e do Parque Marinha antes mesmo do meio-dia era sentir o cheiro de churrasco, ouvir cânticos tradicionais da torcida do Inter e ouvir fogos de artifício. Estava sendo assim a preparação os colorados e coloradas para o jogo. Uma faixa aberta entre as árvores do parque chamava atenção, dizia: "Medo e dinheiro nunca tivemos".

Tudo começou aos poucos, e já no final da tarde centenas de torcedores cantavam a esperança na virada. O cheiro da carne assando, os cânticos e o espocar pirotécnicos aumentavam à medida que o sol descia do lado de lá do Guaíba.

Charanga chegou no meio da tarde (Foto: Roberto Jardim/Lance!)

Até instrumentos de sopro e de percussão começaram a aparecer ao longo da tarde. Tudo como ensaio para o duelo com o Rubro-Negro e para o que ocorrerá no momento da passagem do ônibus pela avenida Padre Cacique, que em frente do estádio.

Torcedores arrecadaram R$ 31 mil para organizar a famosa “Ruas de fogo”, que será iniciada por voltas das 19h30min. O clube até antecipou a chegada da delegação ao Beira-Rio para evitar maiores transtornos no trânsito da região devido à festa organizada.