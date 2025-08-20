Jornalistas reagem a atraso em Internacional x Flamengo: ‘Absurdo’

O início da partida entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, teve um atraso de 20 minutos por um motivo inesperado. Na entrada dos jogadores no campo, a festa da torcida colorada acabou interferindo no início da partida devido à grande quantidade de papel picado no gramado.

A situação viralizou rapidamente nas redes sociais. Jornalistas reagiram ao cenário caótico no Beira-Rio. Alguns levaram na esportiva o atraso, mas outros fizeram críticas severas à situação. Veja a repercussão:

Sem condições de iniciar a partida, a arbitragem pediu para que os atletas continuassem com o processo de aquecimento. Enquanto isso, uma equipe do estádio Beira-Rio foi acionada para retirar os papéis dentro do gramado.