Roger Marchado tem dois nomes para a camisa 1 do Internacional

A liberação de Sergio Rochet para voltar aos treinos e, por consequência, aos jogos deixa o técnico Roger Machado com dois nomes para a camisa 1 do Internacional. Titular até sair por lesões no começo o ano e em abril, o uruguaio teve um substituto à altura com as atuações de Anthoni. Agora, o comandante colorado enfrentará chamado bom problema que teve na primeira semana do Campeonato Brasileiro, quando os dois estiveram à disposição.

Nos bastidores, a volta de Rochet ao time titular é considerada óbvia, já que ele é o camisa 1, mesmo que só tenha atuado por 45 minutos em 2025.

O que tirou Rochet do time em 2025

Na pré-temporada deste ano, o uruguaio teve diagnosticada uma tendinose no joelho esquerdo. Com isso, acabou ficando de fora de todo o Campeonato Gaúcho. No seu retorno, no dia 29 de abril, na primeira partida o Nacional, contra o Flamengo, ele fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda ao disputar lance com o atacante Juninho, ainda no primeiro tempo.

Foi substituído no intervalo. Rochet passou por cirurgia já no dia 30, domingo, e no final de junho passou por outro procedimento para finalizar o tratamento. Voltou aos treinos com a segurança de sempre nessa retomada de trabalho.

Lance em que Rochet fratura dedo da mão esquerdda (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jogos de Rochet no Inter

2025 – 45 minutos

2024 – 35

2023 – 25

Como foi Anthoni

O reserva Anthoni soube aproveitar a ausência do titular, que por acaso chama de “pai no futebol”. O 24 atuou em todas as 32 partidas coloradas no ano – uma delas meio tempo, substituindo Rochet. Agora, ele tenta renovar contrato. Sua amostragem justificaria a valorização.

Afinal, o goleiro de 23 anos foi peça importante na campanha de reconquista do Gauchão depois de oito anos sem títulos. O Lance! apurou que seu vínculo, que vai até o final o ano que vem, tem números próximos aos de um recém-promovido da base.

Há informações de que suas atuações chamaram atenção no Exterior, surgindo pelo menos três interessados, entre eles a Atalanta. O clube italiano fez uma proposta entre 3 milhões e 4 milhões de euros, ou entre R$ 19 milhões e R$ 26 milhões no câmbio desta quarta-feira (3).

Jogos de Anthoni no Inter

2025 – 32

2024 – 19